St. Petersburg\'da Otobüs Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Rus haber ajansı Tass'a göre, kent merkezinde seyir halindeki otobüs Moyka Nehri'ne düştü.
Kazada yaklaşık 20 kişinin bulunduğu otobüsteki 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.
Kaza yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturma başlatılan kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.
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