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Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Emeklilik Talebiyle Miting Düzenledi - Son Dakika
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Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Emeklilik Talebiyle Miting Düzenledi

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu üyeleri, Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki sigorta başlangıçlarının emeklilik için dikkate alınması talebiyle miting düzenledi. Federasyon üyeleri, Anıtpark'ta toplanarak taleplerini dile getirdi. Federasyon Başkanı Murat Bal, yaptığı açıklamada, yasal düzenleme yapılarak mağduriyetlerin giderilmesini ve özlük haklarının verilmesini istedi.

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Emeklilik Talebiyle Miting Düzenledi
21.01.2024 - 14:25,
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Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu üyeleri, "Mesleki Eğitim Kanunu" kapsamındaki sigorta başlangıçlarının emeklilik için dikkate alınması talebiyle miting düzenledi.

"Büyük Ankara Buluşması" için değişik illerden Başkente gelen federasyon üyeleri Anıtpark'ta toplandı.

Türkü ve marşlar söyleyen federasyon üyeleri, "Staj ve Çıraklık SGK Başlangıcı Olsun", "Staj Mağduriyetine Son Verilsin", "Staj ve Çıraklık Fiili Çalışmadır" yazılı dövizler taşıdı.

Federasyon Başkanı Murat Bal, burada yaptığı açıklamada, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yasal düzenleme yapılarak, sigorta başlangıçlarının emeklilik için dikkate alınmasıyla mağduriyetlerin giderilmesini ve işçilikten kaynaklanan özlük haklarının verilmesini istedi.

Bal, sorunlarının 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Seçimleri'nden önce çözülmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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Sigorta, Ankara, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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