Starbucks, 'Şeytan Marka Giyer 2' İçin Özel Menü Hazırladı

Starbucks, 20th Century Studios yapımı 'Şeytan Marka Giyer 2' filmi için global bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında, film karakterlerinden ilham alınarak hazırlanan dört içecekten oluşan 'Secret Menü' Starbucks misafirleriyle buluşuyor. Menüde Miranda Priestly'nin yağsız sütlü, köpüksüz, ekstra espresso ve ekstra sıcak Caffè Latte'si, Andy Sachs'ın karamel ve tarçınlı yulaf sütlü Cappuccino'su, Nigel Kipling'in mocha ve kremalı çift shot espresso'su ve Emily Charlton'ın badem sütlü ve karamelli Iced Chai Latte'si yer alıyor.

Starbucks Küresel Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı Erin Silvoy, 'Starbucks, ilk filmden bu yana 'Şeytan Marka Giyer' dünyasının bir parçası oldu. Bu bağı tekrar hayata geçirmekten heyecan duyuyoruz' dedi. New York'taki Empire State Building'de bulunan Starbucks Reserve mağazası, filmin ikonik yayını Runway Magazine'in sınırlı sayıdaki tanıtım kopyalarını sunacak. İçecekler dünya çapında sınırlı süreyle satışa sunulacak. Türkiye'de 24 Nisan – 24 Mayıs tarihleri arasında misafirlerle buluşacak.