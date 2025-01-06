Starmer'dan Musk'a Sert Tepki - Son Dakika
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Starmer'dan Musk'a Sert Tepki

İngiltere Başbakanı Starmer, Musk’ın çocuk istismarı iddialarını yalan ve yanlış bilgi olarak nitelendirdi.

06.01.2025 17:20
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başsavcı olarak görev yaptığı dönemde çocuk istismar çetelerini yeterince cezalandırmadığına dair ABD'li milyarder Elon Musk'ın ortaya attığı iddiaları sert şekilde eleştirerek, isim vermeden Musk'ı "yalan ve yanlış bilgi" yaymakla suçladı.

Starmer, İngiltere'nin Surrey bölgesindeki bir hastaneyi ziyareti sırasında, hükümetin hastaların tedavi bekleme sürelerini azaltmaya yönelik yeni reform planı hakkında basın açıklaması yaptı.

Başbakan Starmer, konuşmasının ardından reform planının yanı sıra Tesla ve X'in sahibi Elon Musk'ın, kendisi ve İngiltere hakkında X'ten yaptığı paylaşımlarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Yalanları yayanlar kurbanlarla değil kendileriyle ilgileniyor"

Başbakan Starmer'a, Elon Musk'ın, "Starmer'ın İngiltere Başsavcısı olarak görev yaptığı 2008-2013 yıllarında çocuk istismar çetelerini yargılamamakla suçladığı iddiaları" soruldu.

Starmer ise Musk'ın yorumlarını sert şekilde eleştirerek, görev süresince bu suçlarla mücadelede önemli adımlar attığını vurguladı.

Keir Starmer, "5 yıl boyunca başsavcı olarak bu sorunla doğrudan yüzleştim. Daha önce kapatılmış ve tamamlanmış denilen davaları yeniden açtım ve Asya kökenli bir istismar çetesine karşı ilk büyük davayı açtım." ifadelerini kullandı.

Kendisine yöneltilen sorulara karşılık isim vermeden Elon Musk'ı işaret eden Starmer, "Yalanları ve yanlış bilgileri olabildiğince uzağa ve geniş alana yayanlar kurbanlarla değil, kendileriyle ilgileniyorlar." dedi.

"Irkçı söylemler kabul edilemez"

Starmer, Musk'ın İngiltere İçişleri Bakanlığında Koruma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jess Phillips'i "tecavüz soykırımı savunucusu" olmakla itham ettiği yorumlarına da sert tepki gösterdi.

Başbakan, "Jess Phillips'i meslektaşım ve dostum olarak görmekten gurur duyuyorum. Ona saldıranlar kurbanları korumuyor, yalnızca kendi ajandalarını öne çıkarıyorlar." dedi.

Starmer, Musk'ın Phillips'e yönelik yorumları ve dezenformasyonun yayılmasıyla çizginin aşıldığını vurguladı.

İngiltere Başbakanı, aşırı sağ söylemlerin ve nefret dolu mesajların ciddi tehditlere yol açtığını da sözlerine ekledi.

Sağlık reformu planına ilişkin açıklamalar gölgede kaldı

Starmer, basın toplantısında hükümetin Ulusal Sağlık Hizmeti'ndeki (NHS) bekleme sürelerini azaltmaya yönelik planlarını açıklamak istemesine rağmen Musk'a yönelik yorumları plana yönelik açıklamaları gölgede bıraktı.

Başbakan Starmer, sağlık reformlarının hükümetin öncelikleri arasında olduğuna işaret ederek Musk'ın iddialarını, "dikkati başka yöne çekme çabası" olarak niteledi.

Başbakan, Musk'ın "zalim hükümet" anketi hakkında yorum yapmadı

Starmer'a, ayrıca, Elon Musk'ın X'te yaptığı ve "ABD'nin İngiliz halkını 'zalim hükümetten' kurtarıp kurtarmaması" gerektiğini sorduğu anket hakkında ne düşündüğü sorusu yöneltildi.

İngiltere Başbakanı, Musk'ın söz konusu paylaşımı hakkında yorum yapmayacağını dile getirdi.

Starmer, ayrıca, Musk'ın "İngiltere'nin özgürleştirilmesi gerektiği" şeklindeki paylaşımlarına da herhangi bir yorum yapmayacağını söyledi.

Elon Musk, son dönemde sadece İngiltere Başbakanı Starmer'ı değil diğer bazı Avrupalı siyasetçileri de hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Starmer'dan Musk'a Sert Tepki - Son Dakika

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