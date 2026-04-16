Starmer'dan Sosyal Medya Uyarısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Starmer'dan Sosyal Medya Uyarısı

16.04.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Starmer, çocukların sosyal medya güvenliği için platform yöneticilerini sorumlu tuttu.

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin artan endişelere dikkati çekerek, "Bugün, X, Meta, Snap, YouTube ve TikTok'taki üst düzey yöneticileri sorumluluk almaya çağırıyorum. Çocukların çevrim içi ortamda güvende kalmasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağım" açıklamasını yaptı.

İngiltere'de 16 yaş altının sosyal medya kullanımını engelleme ya da kısıtlama uygulama planıyla ilgili çalışmalar yürüten İngiltere Başbakanı Starmer'den, Türkiye'de iki gün üst üste gerçekleşen ve dünyanın gündemine oturan okul saldırılarının ardından dikkati çeken bir açıklama daha geldi.

Stramer,  sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımında, "Sosyal medyanın çocuklarının güvenliği üzerindeki etkisi konusunda ebeveynlerin endişeli olduğunu biliyorum. Haklı olarak hızlı adımlar atılmasını bekliyorlar. Bugün, X, Meta, Snap, YouTube ve TikTok'taki üst düzey yöneticileri sorumluluk almaya çağırıyorum. Çocukların çevrim içi ortamda güvende kalmasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, İngiltere, Güncel, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 12:06:22. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.