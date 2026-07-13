Starmer'dan İran-ABD ateşkesi ve Ukrayna'ya destek çağrısı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran ile ABD arasında ateşkes sağlanması ve müzakerelerin acilen yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi düzenlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in eş başkanlığındaki zirveye, 37 ülkenin üst düzey temsilcileri katıldı.

Katılımcılar arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de yer aldı.

Zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Starmer, öncelikle Orta Doğu'daki gelişmelere değinerek, İran'ın ticari gemilere ve ülkesinin Körfez'deki ortaklarına yönelik saldırıları kınadığını ve bunların durdurulması gerektiğini bildirdi.

Starmer, "Ateşkes ve kalan meseleler konusundaki müzakerelerin acilen yeniden başlamasını görmemiz gerekiyor. Boğazlarda sınırsız seyrüsefer özgürlüğü de buna eşlik etmeli. Bu süreci destekleme konusunda birlik içindeyiz ve gemilerin yeniden hareket etmesine yardımcı olmak için unsurlar konuşlandırmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

"Bugün Ukrayna'nın arkasında her zamankinden daha güçlü şekilde duruyoruz"

Başbakan Starmer, Paris'te düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısının verimli geçtiğini savunarak, koalisyonun bu zamana kadarki ilerlemesinden gurur duyduğunu dile getirdi.

Starmer, "Artık ateşkes sağlandığında barışın güvence altına alınmasına yardımcı olmak üzere günler içinde konuşlanmaya hazır 25'ten fazla ülkeden oluşan, Ukrayna için çok uluslu bir güce ilişkin net planlarımız var." diye konuştu.

Ayrıca, daha geniş kapsamlı, güçlü ve hukuken bağlayıcı güvenlik garantileri paketi için daha önce Paris'te üzerinde mutabık kalınan ayrıntılı bir planın olduğunu söyleyen Starmer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimiz son iki yılda zorluklarla karşılaştığımızı biliyoruz, ancak gerçek şu ki, bunların üstesinden birlikte geldik. Bugün Ukrayna'nın arkasında her zamankinden daha güçlü şekilde duruyoruz. Askeri desteğimizi artırdık. Geçen hafta Ankara'da, bu yıl ve gelecek yıl için 70 milyar avroluk askeri yardım açıkladık. Bugün İngiltere'nin AB'nin 90 milyar avroluk Ukrayna destek kredisine katılacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Bu anlaşma, Ukrayna'nın en çok ihtiyaç duyduğu askeri kabiliyetleri almaya devam etmesini sağlayacak. Ukrayna'nın İngiliz sanayisinden mühimmat, hava savunma sistemleri ve uzun menzilli füzeler dahil kabiliyetler tedarik etmesi için yeni yol oluşturuyor."

Starmer, son haftalarda Ukrayna'da gerçek bir ivme gördüklerine işaret ederek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin nihayet yasa dışı işgalinin Rusya için gerçek sorunlara yol açtığını kabul etmek zorunda kaldı ve bunun bizi ciddi müzakerelere yaklaştıracağını umuyorum." dedi.

Buna karşın, Ukrayna'da meydana gelen kayıpların da arttığına dikkati çeken Starmer, Ukrayna'ya yönelik çabaların artırılması gerektiğinin altını çizdi.