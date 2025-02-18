Starmer: Rusya'yı Caydırmak İçin ABD Desteği Şart

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya'yı Ukrayna'ya tekrar saldırmaktan etkili şekilde caydırmanın tek yolunun, "ABD'nin güvenlik garantisi" olduğunu bildirdi.

Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde önde gelen Avrupalı liderlerin katıldığı Ukrayna konulu olağanüstü güvenlik zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın geleceği değil, bir bütün olarak "Avrupa için varoluşsal bir sorunun" söz konusu olduğu değerlendirmesinde bulunan Starmer, bunun İngiltere'nin ulusal çıkarları için "hayati önem" taşıdığının altını çizdi.

İngiltere ve Avrupa'nın savunma harcamaları ve kabiliyetleri konusunda adım atma ihtiyacını kabul ettiğini söyleyen Starmer, Fransa'da yapılan görüşmelerin mevcut zorluğa yanıt vermede önemli olduğunu vurguladı.

Starmer, mevcut durumun Avrupa'nın kolektif güvenliği için nesilde bir kez yaşanacak bir an olduğuna dikkati çekerek, "Rusya'yı Ukrayna'ya yeniden saldırmaktan etkili şekilde caydırmanın tek yolunun ABD'nin güvenlik garantisi olduğunu" bildirdi.

Gelecek hafta Washington'a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini duyuran Starmer, ABD'yi kalıcı barışın temel unsurları olarak gördüklerini dile getirdi.

ABD yönetiminden Ukrayna'ya ilişkin yapılan son açıklamaların sürpriz olmaması gerektiğine de değinen Starmer, Trump'ın uzun zamandır Avrupa'nın adım atmasını, kendi güvenlik taleplerini karşılamasını ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirecek kalıcı barış anlaşması yapmak istediğini aktardı.

Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüşeceğini ifade ederek, ABD'den döndüğünde Avrupalı müttefikleriyle bir görüşme daha yapmayı planladıklarını kaydetti.

"İçinde bulunduğumuz yeni dönemin farkına varmalı, geçmişin rahatlıklarına umutsuzca sarılmamalıyız. Güvenliğimiz ve kıtamız için sorumluluk almamızın zamanı geldi." diyen Starmer, İngiltere'nin bu konuda "öncü sorumluluk" alacağının da altını çizdi.

İngiltere Başbakanı, ABD'nin de Ukrayna gibi "kalıcı barış" istediğini belirterek, herhangi bir güvenlik garantisini desteklemek için ABD'nin desteğinin gerekli olduğunu yineledi.