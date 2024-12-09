Starmer ve Al Nahyan'dan Suriye ve İşbirliği Görüşmesi

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Al Nahyan ve Starmer, Abu Dabi'de bir araya geldi.

İkili, Suriye'deki gelişmeleri ele alırken Starmer, Al Nahyan'ın bölgede istikrarın nasıl sağlanacağına ilişkin düşüncelerini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Starmer ve Al Nahyan, yapay zeka, güvenlik ve savunma alanında yeni işbirlikleri kurmak ve var olan ortaklıkları geliştirmek konusunda mutabakata vardı.

İki lider, ülkeleri arasındaki karşılıklı yatırımları geliştirme konusunda da anlaştı.

Starmer, bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında BAE'nin ardından Suudi Arabistan'da da temaslarda bulunacak.