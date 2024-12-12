Starmer ve Lazzarini Gazze'yi Görüştü

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaptıkları görüşmede Gazze'deki gelişmeleri ve İngiltere'nin UNRWA'ya desteğini ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer ve Lazzarini, Londra'da bir araya geldi.

Görüşmede Starmer, çok sayıda UNRWA personelinin Gazze'de hayatını kaybettiğini belirterek, üzüntülerini dile getirdi. İkili, Gazze'de yardım faaliyetlerini yürütenlerin korunması için daha fazla adım atılması konusunda fikirlerini paylaştı.

Starmer, UNRWA'ya 13 milyon sterlinlik (yaklaşık 577 milyon lira) ek yardım yapacaklarını belirtti.

İkili, Gazze'de acil ateşkesin, esirlerin salıverilmesi ve bölgeye yardımların artırılmasının önemine vurgu yaparken uluslararası insancıl hukukun korunması gerektiğine de işaret etti.

Starmer ve Lazzarini, Orta Doğu'da barışın sağlanması için birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.