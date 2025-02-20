Starmer, Zelenskiy'ye Destek Mesajı Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Starmer, Zelenskiy'ye Destek Mesajı Verdi

İngiltere Başbakanı Starmer, Zelenskiy'ye Ukrayna'nın demokratik başkanı olarak destek verdi.

20.02.2025 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinde kendisine "Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı" olarak destek verdiğini belirtti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer, Zelenskiy'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Starmer, Zelenskiy'ye "Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı" olarak destek verdiğini kaydetti.

Starmer, Zelenskiy'e savaş dönemlerinde seçimlerin ertelenmesinin anlaşılabilir olduğunu, İngiltere'nin de 2. Dünya Savaşı sırasında seçimleri ertelediğini söyledi.

Görüşmede Starmer, birlikte çalışmanın önemine dikkati çekerek, Rusya'nın gelecekteki saldırılarını engellemek ve kalıcı barışı sağlamak için ABD öncülüğünde yapılan çabalara da destek verdiğini vurguladı.

Zelenskiy ve Starmer görüşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenskiy'e "diktatör" yakıştırması yapması ve Zelenskiy'nin seçime gitmeyi reddettiği eleştirisinde bulunmasının ardından geldi.

Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformundaki paylaşımında, Zelenskiy'yle ilgili, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü. Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Dış Politika, İngiltere, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Starmer, Zelenskiy'ye Destek Mesajı Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:35 “Maaşımız yetmiyor“ diyen milletvekilinden yeni açıklama Ağzını fena bozdu "Maaşımız yetmiyor" diyen milletvekilinden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu
15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
01:07 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras’a yurt dışına çıkış yasağı TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras'a yurt dışına çıkış yasağı
00:17 Edirne’de baba-oğul tartışması kanlı bitti Edirne'de baba-oğul tartışması kanlı bitti
00:15 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hava trafiğine kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğine kar engeli
22:59 Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den tsunami uyarısı: Yarım saat vaktimiz olacak Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den tsunami uyarısı: Yarım saat vaktimiz olacak
22:57 Mecidiyeköy’deki ulaşım çilesi kameralarda Mecidiyeköy'deki ulaşım çilesi kameralarda!
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 17:13:38. #1.11#
SON DAKİKA: Starmer, Zelenskiy'ye Destek Mesajı Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.