Starmer, Zelenskiy'ye Destek Mesajı Verdi

Güncel

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinde kendisine "Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı" olarak destek verdiğini belirtti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer, Zelenskiy'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Starmer, Zelenskiy'ye "Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı" olarak destek verdiğini kaydetti.

Starmer, Zelenskiy'e savaş dönemlerinde seçimlerin ertelenmesinin anlaşılabilir olduğunu, İngiltere'nin de 2. Dünya Savaşı sırasında seçimleri ertelediğini söyledi.

Görüşmede Starmer, birlikte çalışmanın önemine dikkati çekerek, Rusya'nın gelecekteki saldırılarını engellemek ve kalıcı barışı sağlamak için ABD öncülüğünde yapılan çabalara da destek verdiğini vurguladı.

Zelenskiy ve Starmer görüşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenskiy'e "diktatör" yakıştırması yapması ve Zelenskiy'nin seçime gitmeyi reddettiği eleştirisinde bulunmasının ardından geldi.

Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformundaki paylaşımında, Zelenskiy'yle ilgili, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü. Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." ifadelerini kullanmıştı.