Stefano Massini'nin '7 Dakika' Oyunu Gebze'de Sahnelendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Stefano Massini'nin '7 Dakika' Oyunu Gebze'de Sahnelendi

28.04.2026 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalyan yazar Stefano Massini'nin '7 Dakika' adlı oyunu, Cihangir Atölye Sahnesi tarafından Gebze'de ücretsiz olarak sahnelendi. Oyun, işçi hakları ve dayanışma temalarını işlerken, izleyicilerden tam not aldı.

İtalyan yazar ve oyun yazarı Stefano Massini'nin '7 Dakika' isimli oyunu, Cihangir Atölye Sahnesi (CAS) tarafından Gebze Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Oyunu CHP, Emek Partisi, DEM Parti, Sol Parti, Eğitim Sen Kocaeli 2 No'lu Şube, Makine Mühendisleri Odası Gebze Temsilciliği, Gebze Kent Politikaları Derneği ile birlikte Birleşik Metal-İş Gebze 1 ve 2 No'lu Şubeleri, Petrol-İş Gebze Şube üyesi işçiler ve tiyatroseverler izledi.

Evrensel Gazetesi Gebze Muhabiri Hasret Gültekin Kozan'ın oyun öncesinde sunum yaptığı gecede, işçilerin mücadelesinden bir kesit sunmak için bir araya geldiklerini belirtti. Açılış konuşmasını Petrol-İş Sendikası Gebze Şube'nin örgütlü olduğu Novares İşyeri Baştemsilcisi Sinan Karataş gerçekleştirdi. Karataş, birlikte hareket etmenin önemine değinerek 1 Mayıs mitingine katılım çağrısı yaptı ve işten atmaların yasaklanması, asgari ücretin yoksulluk seviyesine çıkarılması gibi taleplerini sıraladı.

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan oyun, bir tekstil fabrikasının işçi temsilciliği toplantısında geçen hayati bir karar alma sürecini konu alıyor. Tek perdelik, 60 dakika süren oyunda rolleri çeşitli meslek gruplarından emekçiler paylaştı. Oyun, işçi hakları, dayanışma, bireysel sorumluluk ve kolektif vicdan gibi evrensel temaları işlerken, topluluk oyunun bitiminde ayakta alkışlandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 23:57:08. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.