Stefano Massini'nin '7 Dakika' Oyunu Gebze'de Sahnelendi

İtalyan yazar ve oyun yazarı Stefano Massini'nin '7 Dakika' isimli oyunu, Cihangir Atölye Sahnesi (CAS) tarafından Gebze Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Oyunu CHP, Emek Partisi, DEM Parti, Sol Parti, Eğitim Sen Kocaeli 2 No'lu Şube, Makine Mühendisleri Odası Gebze Temsilciliği, Gebze Kent Politikaları Derneği ile birlikte Birleşik Metal-İş Gebze 1 ve 2 No'lu Şubeleri, Petrol-İş Gebze Şube üyesi işçiler ve tiyatroseverler izledi.

Evrensel Gazetesi Gebze Muhabiri Hasret Gültekin Kozan'ın oyun öncesinde sunum yaptığı gecede, işçilerin mücadelesinden bir kesit sunmak için bir araya geldiklerini belirtti. Açılış konuşmasını Petrol-İş Sendikası Gebze Şube'nin örgütlü olduğu Novares İşyeri Baştemsilcisi Sinan Karataş gerçekleştirdi. Karataş, birlikte hareket etmenin önemine değinerek 1 Mayıs mitingine katılım çağrısı yaptı ve işten atmaların yasaklanması, asgari ücretin yoksulluk seviyesine çıkarılması gibi taleplerini sıraladı.

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan oyun, bir tekstil fabrikasının işçi temsilciliği toplantısında geçen hayati bir karar alma sürecini konu alıyor. Tek perdelik, 60 dakika süren oyunda rolleri çeşitli meslek gruplarından emekçiler paylaştı. Oyun, işçi hakları, dayanışma, bireysel sorumluluk ve kolektif vicdan gibi evrensel temaları işlerken, topluluk oyunun bitiminde ayakta alkışlandı.