Steinmeier'den Irkçılığa Karşı Sert Mesaj - Son Dakika
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Steinmeier'den Irkçılığa Karşı Sert Mesaj

22.07.2026 23:22
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ırkçılık ve aşırı sağa karşı kararlı mücadele çağrısında bulundu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkede ırkçılık ve aşırı sağcı ideolojinin yeniden güç kazanmasına asla izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Münih'te gerçekleşen ırkçı terör saldırısının 10. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuşan Steinmeier, saldırıda hayatını kaybeden 9 kişiyi anarak, bu olayın yalnızca kurbanların ailelerini, Münih kentini ya da Bavyera eyaletini değil, tüm Almanya'yı derinden etkilediğini dile getirdi.

Steinmeier, aşırı sağcı ideolojinin Almanya tarihinde milyonlarca insanın ölümüne yol açtığını vurgulayarak, "Bu tür bir düşünce biçiminin ülkemizde yeniden yer edinmesine asla göz yummamalıyız. Antisemitizm ve ırkçılığın toplumumuzda yeri olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Saldırganın kurbanlarını kişisel olarak tanımadığına işaret eden Steinmeier, buna rağmen onları bilinçli şekilde kökenleri nedeniyle hedef aldığını, failin göçmen kökenli olmasının bu gerçeği değiştirmediğini kaydetti.

Steinmeier, insan onurunun herkes için eşit olduğunun altını çizerek, hiç kimsenin kökeni nedeniyle bir başkasından üstün olmadığına, Almanya Anayasası'nın güvence altına aldığı insan onurunun toplumun temel değeri olduğuna dikkati çekti.

Konuşmasında saldırıda yaşamını yitiren Armela Segashi, Can Leyla, Dijamant Zabergja, Guiliano Kollmann, Hüseyin Dayıcık, Roberto Rafael, Sabine Sulaj, Selçuk Kılıç ve Sevda Dağ'ın isimlerini tek tek okuyan Steinmeier, her birinin yarım kalan benzersiz bir yaşam hikayesini temsil ettiğini söyledi.

Steinmeier, devlet ve toplumun aşırı sağcı terör saldırılarının nedenleri ve sonuçları karşısında sessiz kalmaması gerektiğini belirterek, Münih saldırısının uzun süre "aşırı sağcı terör saldırısı" olarak açık şekilde tanımlanmamasının özellikle kurban yakınları açısından büyük bir yük oluşturduğunu dile getirdi.

Münih'teki saldırının yanı sıra Solingen, Halle ve Hanau saldırılarını, Walter Lübcke cinayetini ve Nasyonal Sosyalist Yeraltı'nın (NSU) işlediği cinayetleri anımsatan Steinmeier, bu olaylardan gerekli derslerin çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Steinmeier, ırkçı nefret söylemi ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden her türlü paylaşım ve eylemle daha kararlı mücadele edilmesi çağrısında bulunarak, özellikle sosyal medya, okullar ve gençler arasında giderek daha görünür hale gelen Nazi sembolleri ile aşırı sağcı söylemlerin hafife alınmaması gerektiğini kaydetti.

İran kökenli Ali David Sonboly, 22 Temmuz 2016'da Münih'te bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda, 3'ü Türk olmak üzere 9 kişiyi öldürmüş, saldırgan daha sonra intihar etmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Almanya, Cinayet, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Steinmeier'den Irkçılığa Karşı Sert Mesaj - Son Dakika

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