Steinmeier Yunanistan'da

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Yunanistan'ın Selanik kentine ziyarette bulundu.

Steinmeier, kendine eşlik eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile Selanik'te inşaat halindeki Holokost Müzesi'ni ziyaret etti.

Akşam Atina'ya geçmesi beklenen Steinmeier'in, mevkidaşı Sakelaropulu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ikili görüşmelerde bulunması öngörülüyor.