Stewart Rhodes'un Giriş Yasağı Kaldırıldı - Son Dakika
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Stewart Rhodes'un Giriş Yasağı Kaldırıldı

Oath Keepers kurucusu Stewart Rhodes'un Washington'a giriş yasağı, federal yargıç tarafından kaldırıldı.

28.01.2025 11:16
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ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla ilgili davada yargılanan ve mahkeme izni olmadan başkent Washington'a girişi yasaklanan "Oath Keepers" grubunun kurucusu Stewart Rhodes hakkındaki giriş yasağı kaldırıldı.

The Washington Post'un haberine göre, ABD'de federal yargıç Amit Mehta, Rhodes'un mahkeme izni olmadan başkent Washington'a girişinin yasaklanması kararına ilişkin açıklama yaptı.

Mehta, Rhodes'a ilişkin söz konusu yasağın kalktığını belirtti.

Rhodes'un yargı süreci

Baskındaki rolleri nedeniyle "isyanı organize etmek" ve "komplo kurmak" suçlamalarıyla yargılanmaları sonucunda Rhodes, Mayıs 2023'te 18 yıl, "Proud Boys'un" eski lideri Enrique Tarrio da Eylül 2023'te 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Rhodes ve Tarrio, Kongre baskını davasında yargılanan yaklaşık 1600 kişi içinde en uzun hapis cezası alanlar olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te görevinin ilk gününde imzaladığı kararnameyle, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına karışmış yaklaşık 1600 kişi için af çıkarmıştı.

Rhodes ve Tarrio, Trump'ın af kararnamesi kapsamında 21 Ocak'ta, cezalarını çektikleri Teksas ve Florida'daki hapishanelerden salınmıştı.

Ardından 24 Ocak'ta, Rhodes'un mahkeme izni olmadan Washington'a girişi yasaklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Stewart Rhodes'un Giriş Yasağı Kaldırıldı - Son Dakika

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