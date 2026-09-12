STM\'nin otonom sistemleri TUNGA-X ve TOGAN ile saha testlerini geçti

(ANKARA) - STM tarafından geliştirilen otonom sistemler, tehdit insansız hava araçlarıyla (İHA) mücadele, keşif-gözetleme, kritik tesis güvenliği ve sinyal istihbaratına yönelik farklı senaryolarda saha testlerine tabi tutuldu.

STM'nin geliştirdiği yeni otonom sistemlerin farklı operasyonel senaryolardaki kabiliyetleri saha testlerinde denendi. Testler kapsamında, tehdit İHA'ların radar desteğiyle tespit ve takip edilerek etkisiz hale getirilmesi amacıyla geliştirilen Avcı Dron TUNGA-X görev yaptı.

Kritik tesislerin uzaktan ve kesintisiz gözetlenmesine yönelik senaryoda ise Mini Gözcü İHA TOGAN ile NEST Akıllı Yuva Sistemi'nin entegrasyonu test edildi.

Mini Gözcü İHA TOGAN-M'nin Akıllı Yuva Sistemi ile entegrasyonu da sahada denenirken, sinyal istihbaratı görevleri kapsamında TOGAN ile SpecDrone entegrasyonunun kabiliyetleri farklı senaryolarda testten geçirildi.

STM, gerçekleştirilen testlerle tehdit İHA'larla mücadele, otonom keşif ve gözetleme, kritik tesis güvenliği ile sinyal istihbaratı alanlarında geliştirdiği sistemlerin saha kabiliyetlerinin doğrulandığını bildirdi.