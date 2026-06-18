STM, Portekiz için İkinci Askeri Gemiyi İnşa Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

STM, Portekiz için İkinci Askeri Gemiyi İnşa Ediyor

18.06.2026 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STM, Portekiz Deniz Kuvvetleri’ne ikinci geminin sac kesim törenini İstanbul'da gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) Portekiz Deniz Kuvvetleri için inşa ettiği ikinci geminin sac kesim töreni İstanbul'da gerçekleştirildi. Proje, Türkiye'nin bir AB ve NATO üyesi ülkeye gerçekleştirdiği ilk askeri gemi ihracatı olma özelliğini taşıyor.

STM'nin, Portekiz Deniz Kuvvetleri için inşa ettiği Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemileri Projesi kapsamındaki ikinci gemi N.R.P. D. DINIS'in sac kesim töreni İstanbul'da yapıldı. STM'nin konuya ilişkin basın bülteninde, 17 Aralık 2024 tarihinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin sözleşmesinin imzalandığı hatırlatıldı.

Bültende, sözleşmenin imzalanmasının ardından tasarım faaliyetleri tamamlanan projede, ilk geminin inşa sürecinin Kasım 2025'teki sac kesim töreniyle başladığı ifade edildi. İlk geminin kızağa koyma töreninin Ocak 2026'da İstanbul'da yapıldığı belirtilerek, ilk gemide inşa faaliyetleri devam ederken, projenin ikinci gemisi için sac kesim töreninin bugün yapıldığı kaydedildi. İkinci geminin üretim sürecinin resmen başladığı vurgulanarak, törene Portekiz Deniz Kuvvetleri temsilcileri, STM ve ADA Tersanesi yöneticileri ile proje ekiplerinin katıldığı bildirildi.

STM ana yükleniciliğinde yürütülen proje, Türkiye'nin bir Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkeye gerçekleştirdiği ilk askeri gemi ihracatı olma özelliğini taşıyor. Bültende, "İlk gemi, Portekiz'in milli şairi Luis de Camoes'in adını taşırken; ikinci gemiye Portekiz'in denizcileşmesinde önemli rol oynayan Kral Dom Dinis'in adı verildi" denildi.

STM Genel Müdür Yardımcısı Bülent Soydal, törendeki konuşmasında, "11 farklı tersanede yürüttüğümüz 44 denizcilik projesinden edindiğimiz NATO standartlarına uygun platform geliştirme tecrübemizi, denizci ülkelerin başında gelen Portekiz'e aktarmaktan gurur duyuyoruz. Portekiz Deniz Kuvvetleri için yürüttüğümüz Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemileri Projesi'nde ilk gemimizde inşa faaliyetleri devam ederken donatım çalışmalarına da başladık. Bugün ise projenin ikinci gemisinin sac kesimiyle birlikte ikinci gemimizin inşa sürecini resmen başlatıyoruz. Her iki geminin 2027 yılında denize indirilmesini, 2028 yılında ise Portekiz Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmesini hedefliyoruz. Böylece yaklaşık dört yıl gibi bir sürede iki gemiyi teslim etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Denizcilik, İstanbul, Portekiz, Savunma, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel STM, Portekiz için İkinci Askeri Gemiyi İnşa Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı
Trump’tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama Trump'tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama
Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel ekibine zehir zemberek sözler Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel ekibine zehir zemberek sözler
Fed’in faiz kararının ardından altın çakıldı Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı
Kastamonu’da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı Kastamonu'da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı

18:04
İsmail Kartal telefonla aradı Fenerbahçe’de şimdi de Dusan Tadic sürprizi
İsmail Kartal telefonla aradı! Fenerbahçe'de şimdi de Dusan Tadic sürprizi
17:33
Bu gece İstanbul’da Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
Bu gece İstanbul'da! Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
17:32
Rusya: Kiev’in saldırılarına karşı Ukrayna’daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
Rusya: Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
17:20
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
16:42
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırıldığı anın görüntüleri
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
16:11
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 18:17:32. #7.13#
SON DAKİKA: STM, Portekiz için İkinci Askeri Gemiyi İnşa Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.