İzmir\'de şirince’den aassm’ye uzanan müzik şöleni

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile düzenlenen Stoa Orkestra Kampı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki görkemli gala konseriyle sona erdi. Sekiz gün boyunca Şirince'de eğitim alan 76 genç müzisyen, şef Tolga Taviş yönetiminde seslendirdikleri seçkin eserlerle sanatseverlere unutulmaz bir klasik müzik gecesi yaşattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Stoa Orkestra Kampı, bu yıl yenilenen eğitmen kadrosuyla Şirince'de genç müzisyenleri buluşturdu. Yatılı konservatuvar kültürünün paylaşımcı ve disiplinli eğitim anlayışını temel alan kampta, seçmeleri başarıyla geçen 76 genç müzisyen 11 eğitmen eşliğinde sekiz gün boyunca Stoa Beden Sanatları ve Araştırma Merkezi'nde yoğun bir çalışma programına katıldı.

Kamp, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen gala konseriyle taçlandı. Şef Tolga Taviş yönetimindeki genç orkestra, seslendirdiği seçkin klasik müzik eserleriyle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Programda, keman solisti Alican Süner eşliğinde Henryk Wieniawski'nin Polonaise Brillante Op. 21 ile Camille Saint-Saëns'ın Introduction & Rondo Capriccioso Op. 28 eserleri seslendirildi. Gitar solisti Cem Çeliksırt ise Joaquín Rodrigo'nun Gitar Konçertosu'nu yorumladı. Konser, Antonín Dvorák'ın 9. Senfoni Op. 95 eserinin icrasıyla sona erdi.

DENEYİMLİ İSİMLER GENÇ MÜZİSYENLERE REHBERLİK ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Stoa Orkestra Kampı'nın eğitmen ve yönetici kadrosunda; Proje Süpervizörü Prof. Rengim Gökmen, Müzik Direktörü ve Orkestra Şefi Tolga Taviş, Genel Koordinatör ve Orkestra Şefi Tolga Akın, Şeflik Sınıfı Eğitmeni ve Orkestra Şefi Murat Cem Orhan, Keman Eğitmeni Pelin Halkacı Akın, Viyola Eğitmeni Zeynep Tamay, Viyola ve Oda Müziği Eğitmeni Feza Gökmen, Viyolonsel Eğitmeni ve Orkestra Şefi Münif Akalın, Tahta Nefesli Sazlar Eğitmeni Onur Türkeş ile Bakır Nefesli Sazlar Eğitmeni Umut Çetin yer aldı.