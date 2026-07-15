Stockholm\'de 15 Temmuz\'un 10. yılı anıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı vesilesiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ev sahipliğinde ve Stockholm İletişim Müşavirliği koordinasyonunda düzenlenen program, şehitlere saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İsveç Diyanet Vakfı Sosyal Din İşleri Müşaviri Kerim Birinci, şehitler için dua etti.

Anma törenine, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Koray Karakoç, Büyükelçilik çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırlanan İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın takdim ve değerlendirmeleriyle video gösterimi yapıldı.

Ardından konuşan Büyükelçi Karakoç, 15 Temmuz 2016 gecesi milli iradeyi hedef alan karanlık bir yapının, devletin en hassas kurumlarına sızarak ülkeyi kaosa sürüklemeye ve anayasal düzeni yıkmaya yeltendiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), kendini kimi zaman sivil toplum kuruluşu, kimi zaman eğitim kurumu, bazen de dini vasfı olan bir topluluk kisvesi altında göstererek, farklı toplum kesimlerine nüfuz etmeye çalışan çok katmanlı, uluslararası bir yapıdır. Evrensel değerleri; özgürlük, hoşgörü, eğitim ve diyalog gibi kavramları, kendi gizli gündemleri uğruna istismar eden bu karanlık yapı, sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler ve toplumlar için ciddi bir güvenlik tehdididir."

Devletin kararlı mücadelesiyle dost ve müttefik ülkelerdeki FETÖ yapılanmalarının büyük ölçüde akamete uğratıldığını belirten Karakoç, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, uluslararası hukuka uygun biçimde bu örgütle mücadelesini sürdürmekte ve tüm dost ülkelerle işbirliğini geliştirmektedir. FETÖ elebaşının yok olması, bizim açımızdan bu mücadelenin sona erdiği anlamına gelmemektedir." dedi.

Törende, davetlilerin beğenisine sunulan "15 Temmuz'un 10. Yılında: İrade Bizim Zafer Bizim" temalı fotoğraf sergisi ilgi gördü.

Anma programı, 15 Temmuz şehitlerinin anısına davetlilere yapılan helva ikramıyla sona erdi.