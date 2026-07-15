Stockholm'de 15 Temmuz'un 10. yılı anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Stockholm'de 15 Temmuz'un 10. yılı anıldı

Stockholm\'de 15 Temmuz\'un 10. yılı anıldı
15.07.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı vesilesiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı gerçekleştirildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı vesilesiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ev sahipliğinde ve Stockholm İletişim Müşavirliği koordinasyonunda düzenlenen program, şehitlere saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İsveç Diyanet Vakfı Sosyal Din İşleri Müşaviri Kerim Birinci, şehitler için dua etti.

Anma törenine, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Koray Karakoç, Büyükelçilik çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırlanan İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın takdim ve değerlendirmeleriyle video gösterimi yapıldı.

Ardından konuşan Büyükelçi Karakoç, 15 Temmuz 2016 gecesi milli iradeyi hedef alan karanlık bir yapının, devletin en hassas kurumlarına sızarak ülkeyi kaosa sürüklemeye ve anayasal düzeni yıkmaya yeltendiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), kendini kimi zaman sivil toplum kuruluşu, kimi zaman eğitim kurumu, bazen de dini vasfı olan bir topluluk kisvesi altında göstererek, farklı toplum kesimlerine nüfuz etmeye çalışan çok katmanlı, uluslararası bir yapıdır. Evrensel değerleri; özgürlük, hoşgörü, eğitim ve diyalog gibi kavramları, kendi gizli gündemleri uğruna istismar eden bu karanlık yapı, sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler ve toplumlar için ciddi bir güvenlik tehdididir."

Devletin kararlı mücadelesiyle dost ve müttefik ülkelerdeki FETÖ yapılanmalarının büyük ölçüde akamete uğratıldığını belirten Karakoç, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, uluslararası hukuka uygun biçimde bu örgütle mücadelesini sürdürmekte ve tüm dost ülkelerle işbirliğini geliştirmektedir. FETÖ elebaşının yok olması, bizim açımızdan bu mücadelenin sona erdiği anlamına gelmemektedir." dedi.

Törende, davetlilerin beğenisine sunulan "15 Temmuz'un 10. Yılında: İrade Bizim Zafer Bizim" temalı fotoğraf sergisi ilgi gördü.

Anma programı, 15 Temmuz şehitlerinin anısına davetlilere yapılan helva ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Stockholm, Demokrasi, 15 Temmuz, Güncel, İsveç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stockholm'de 15 Temmuz'un 10. yılı anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Motor arızalı“ dediler, 60 bin TL istedikleri tamirat 2 bin 500 TL’ye yapıldı "Motor arızalı" dediler, 60 bin TL istedikleri tamirat 2 bin 500 TL'ye yapıldı
Yalova’da pet şişe içerisinde bulundu Değeri tam 5 milyon dolar Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Sapanca Gölü’nün dibinde pamuksu oluşum Sapanca Gölü'nün dibinde pamuksu oluşum
Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon
Mersin’de üç azılı firariden biri yazlıkta, biri havuzda, biri de iş üstünde yakalandı Mersin’de üç azılı firariden biri yazlıkta, biri havuzda, biri de iş üstünde yakalandı
Muğla alevlere teslim oldu, 3 ilçede peş peşe orman yangını çıktı Muğla alevlere teslim oldu, 3 ilçede peş peşe orman yangını çıktı

20:19
Ankara Millet Bahçesi’nde 15 Temmuz töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
Ankara Millet Bahçesi'nde 15 Temmuz töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
19:32
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
19:06
Trendyol Süper Lig’de 1. hafta programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı
18:44
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral’ı kabul etti
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti
17:19
Manisa’nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
17:00
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 20:54:26. #7.13#
SON DAKİKA: Stockholm'de 15 Temmuz'un 10. yılı anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.