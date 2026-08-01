Stockholm'de Filistin İçin Ateşkes Protestosu

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını protesto ederek acil ateşkese uyulması çağrısında bulundu.

Başkent Stockholm'deki Odenplan meydanında bir araya gelen göstericiler, İsrail'in ateşkes sürecini sabote etme girişimlerinin engellenmesini istedi.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "Filistin'de katliam var", "Gazze'de soykırım var" ve "Gazze için acil süresiz ateşkes" yazılı pankartlarla yürüdü.

Milletvekili Cassif, İsrail hükümetini eleştirdi

Gösteriye video konferans yöntemiyle bağlanan İsrail Meclisi (Knesset) Milletvekili Ofer Cassif, hükümetin Filistin politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Cassif, İsrail'in Filistin halkına yönelik uygulamalarının tarihsel süreçteki faşist rejimlerle benzerlik taşıdığını belirtti.

Konuşmasında İsrailli düşünür ve bilim insanı Profesör Yeshayahu Leibowitz'in yıllar önce yaptığı "ahlaki çöküş" uyarısına dikkati çeken Cassif, şu ifadeleri kullandı:

"Leibowitz, bir devletin askeri gücü ve toprağı en yüce değer haline getirmesinin ahlaki bir yıkıma yol açacağını vurgulamış; toplumda 'Yahudi Nazizmi' olarak tanımladığı zihniyetin belireceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Bugün Filistinlilerin maruz kaldığı kitlesel yıkım, mülksüzleştirme ve katliamlar, bu uyarının doğruluğunu ne yazık ki gözler önüne seriyor."