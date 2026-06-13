Stockholm'de Filistin İçin Gösteri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Stockholm'de Filistin İçin Gösteri

Stockholm\'de Filistin İçin Gösteri
13.06.2026 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'te yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi ve yardım çağrısında bulundu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Batı Şeria ve Lübnan'a hava saldırıları düzenlemesine tepki gösterdi.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmasını ve İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti.

Eyleme destek veren bir grup İranlı da ABD ve İsrail'in politikalarını protesto etti.

-"Batı'nın desteği olmadan bu saldırılar yapılamazdı"

Eyleme katılan Azerbaycan asıllı İsveçli aktivist Aydın Amir Hashimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı dünyasının desteği olmadan Filistinlilere yönelik bu adımları atamayacağını savundu.

Batılı ülkelerin, sürece lojistik, ahlaki ve hukuki açıdan katkıda bulunduğunu söyleyen Hashimi, şunları kaydetti:

"Kendi ülkelerinde, tüm Avrupa Birliği genelinde ve ABD'de Filistin hareketini bastırdılar. Hatta ABD'nin bazı eyaletlerinde İsrail'i eleştirmek ya da boykot etmek artık suç sayılıyor. Buna İsveç'te izin vermeyeceğiz ve AB'nin bu yöndeki tavsiyelerinin yasalara dönüşmesini engelleyeceğiz. Yaşananlar karşısında büyük bir üzüntü duyuyoruz ve Filistinlilerin acılarını asla unutmuyoruz."

Süreç içerisinde tehdit, nefret söylemi ve işverenlerden gelen şantajlar gibi çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını belirten Hashimi, tüm baskılara rağmen geri adım atmayacaklarını ve Filistin halkına destek vermeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Stockholm, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, İsveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stockholm'de Filistin İçin Gösteri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan görüntülendi Diyarbakır'da yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan görüntülendi
Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı
Tavuk firmalarına denetim kayyumu atanmasıyla ilgili başsavcılıktan açıklama Tavuk firmalarına denetim kayyumu atanmasıyla ilgili başsavcılıktan açıklama
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP’den istifa etti Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti
Listenin en başına yazıldı Fenerbahçe’de Asensio için karar Listenin en başına yazıldı! Fenerbahçe'de Asensio için karar
Transfer tamam Jose Mourinho, G.Saray’ın gündemindeki yıldızı 36 saatte ikna etti Transfer tamam! Jose Mourinho, G.Saray'ın gündemindeki yıldızı 36 saatte ikna etti

17:51
AP’nin “yaptırım“ iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic’in adı kendi ülkesinde seçim usulsüzlükleri ile anılıyor
AP'nin "yaptırım" iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic'in adı kendi ülkesinde seçim usulsüzlükleri ile anılıyor
17:17
2026-2027 eğitim öğretim takvimi belli oldu
2026-2027 eğitim öğretim takvimi belli oldu
16:55
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi
16:48
İran: Mutabakat yarın olmasa da önümüzdeki günlerde imzalanabilir
İran: Mutabakat yarın olmasa da önümüzdeki günlerde imzalanabilir
16:07
Dehşetin kaynağı bir polis memuru: Silahını çekip vatandaşlara tehditler savurdu
Dehşetin kaynağı bir polis memuru: Silahını çekip vatandaşlara tehditler savurdu
15:42
A Milli Takım kampında sigara iddiası Görüntüler tartışma yarattı
A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 18:56:43. #7.12#
SON DAKİKA: Stockholm'de Filistin İçin Gösteri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.