Stockholm\'de Filistin ve Lübnan İçin Gösteri

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Göstericiler, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya geldi.

Filistin, İran ve Lübnan bayraklarıyla şehir merkezine doğru yürüyen göstericiler, "Soykırımı durdurun", "Filistin ve Lübnan saldırıları durdurulsun" ve "Faşist İsrail" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Göstericiler, "Soykırımcı İsrail", "İsrail terör devletidir", "İsrail çocukları öldürüyor" ve "Soykırımı durdurun" sloganları attı.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Matilda Bergström, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki annelerin ve çocukların yaşadığı insani drama dikkati çekerek, uluslararası toplumu ve Avrupa Birliği'ni (AB) iki yüzlü politikalarından vazgeçmeye çağırdı.

Filistin'de annelerin çok ağır şartlar altında hayatta kalma mücadelesi verdiğini vurgulayan Bergström, şu ifadeleri kullandı:

"İşgal ve çatışma altındaki Filistin'de anneler, çocuklarının ölümüne, sakatlanmasına ya da gözlerinin önünde kaybolup gitmesine şahit oluyor. Anneler, hiçbir tıbbi yardım ve sağlık desteği almadan doğum yapmak zorunda kalıyor. İsrail'in engellemeleri nedeniyle bebek maması ve ikame süt gibi en temel ihtiyaçlara bile ulaşılamıyor. Dünyanın en gelişmiş ebeveyn haklarına ve ücretsiz sağlık hizmetlerine sahip olan İsveç'te yaşayan bizlerin, bu imkanlardan mahrum bırakılan Filistinli annelerle dayanışma göstermekte ön saflarda yer alması gerekiyor."

Bergström, küresel çaptaki çatışmaların arkasında sömürgecilik ve büyük şirketlerin ekonomik çıkarlarının yattığını savunarak, "Savaşlardan, silahlardan ve insan haklarını çiğnemekten büyük paralar kazanan bir yapı var. İnsan hakları, bu şirketlerin kar etmesini engellediği için devreye sokulmuyor. Bu güçler, medyayı susturacak ve siyasetçileri etkileyecek kadar güçlü. Biz vatandaşlar olarak artık sorumluluk almalı ve bu gidişata yüksek sesle itiraz etmeliyiz." diye konuştu.

"Açık bir çifte standarttır"

Avrupa Birliği'nin dış politikadaki tutumunu da eleştiren Bergström, AB içinde Filistin'e destek veren siyasetçiler olmasına rağmen somut adımların sürekli engellendiğini belirtti.

Bergström, şunları kaydetti:

"AB'nin Ukrayna'nın arkasında durup ona her türlü desteği verirken, Filistinlilerin yanında durmaması açık bir çifte standarttır. AB Parlamentosunda, Filistin'e destek verilmesini ve ticari anlaşmaların askıya alınmasını talep eden birçok siyasetçi var ancak bu kararlar, bir türlü oylamadan geçemiyor. Sürekli olarak bu süreci frenleyen, engelleyen ülkelerin arkasında bazı çıkar ilişkileri ve finansal bağlar olduğunu düşünmemek elde değil. Küresel güçlerin bu hukuksuz ortaklıklarına karşı Çin, Afrika Birliği ve AB'nin daha net bir duruş sergilemesi gerekiyor."