Stockholm'de Gazze ve Lübnan Protestosu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan eylemciler, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'yi ve Lübnan'ı hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi.

Göstericiler, "Gazze'de siviller öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun", "Gıda kıtlığına son verilsin" ve "Savaş istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

"Filistin'deki soykırımı asla unutamayız"

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Lasse Hauer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'deki soykırımın unutulamayacağını vurguladı.

Hauer, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir soykırımı unutamayız. Küba'da, Venezuela'da sinsice ilerleyen soykırımı unutamayız. Tüm dünyada yaptırımlar nedeniyle ölen tüm sivilleri unutamayız. İnsanlık tektir ve birlikte savaşmalıyız. Buna 'ateşkes' diyorlar, buna Filistin'de, Gazze'de 'barış' diyorlar. Gazze'de barış yok, Filistin'de barış yok, Batı Şeria'da barış yok. Terör var, hızlı bir soykırım ve yavaş bir soykırım var. ve asla pes edemeyiz. Elimizden gelen her şekilde sesimizi yükseltmeliyiz."