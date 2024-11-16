Stockholm\'de İsrail\'e Protesto

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İsveçli aktivist Karl Kjellin, Batılı ülkelerin hükümetlerinin sivilleri katleden İsrail'e silah göndermeye devam ettiğini söyledi.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla İsveç'in başkenti Stockholm'de Odenplan bölgesinde yaklaşık 2 bin kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin ile Lübnan'a destek vermek için bir araya geldi.

Protestoda, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunuldu.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlarla, Gazze'de öldürülen çocukları temsil eden maketler taşıdı.

Göstericiler arasındaki Kjellin, AA muhabirine, İsrail'in canavarca saldırılarına karşı Filistin ve Lübnan ile dayanışma için gösteriye katıldığını söyledi.

İsrail'in Filistin'de soykırım yapmaya devam ettiğini dile getiren Kjellin, "Gazze'de devam eden soykırımı, İsrail'in Filistin'i acımasızca işgalini, Lübnan'ın işgalini ve Batılı hükümetlerin, siyasetçilerin işbirlikçi oluşunu protesto ediyoruz. Hala masum insanları, sivilleri katleden İsrail'e silah göndermeye devam ediyorlar." diye konuştu.

ABD'de düzenlenen seçimlerden sonra bir şeyin değişmeyeceğini belirten Kjellin "ABD'de hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler emperyalizme hizmet ediyor. İkisi de İsrail'i destekliyor ve silah göndermeye devam edecekler. Bu korkunç katliamın devam etmesini sağlayacaklar. Çünkü ABD emperyalizmi İsrail'i Orta Doğu'da bir kale gibi kullanıyor." dedi.

Kjellin, İsrail'in yaptıklarını gören sıradan insanların soykırım işbirlikçisi Batılı hükümetlere direnmek istediğini kaydetti.