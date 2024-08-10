Stockholm'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarına destek gösterisi - Son Dakika
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Stockholm'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarına destek gösterisi

Stockholm\'de İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarına destek gösterisi

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterisi yapıldı. Göstericiler, saldırıların derhal durdurulmasını talep etti ve İsrail'i boykot etme çağrısı yaptı.

10.08.2024 15:47
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İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterisi yapıldı.

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları protesto için Odenplan'da bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği'ne doğru yürüyüşe geçti.

Gazze'ye saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan göstericiler, "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun", "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ABD'nin ortak olduğunu belirtti.

"Kınanmalı, sorumlular hapse atılmalı ve ceza almalı"

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Malin Akerström, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basında İsrail hapishanelerinde mahkumların gardiyanlar tarafından işkence, taciz ve tecavüze uğradığına dair haberlerin yer aldığını ve İsrail televizyonu tarafından bir görüntünün yayımlandığını belirtti.

Malin, "Bu, şimdi çok büyük olay haline geldi çünkü yeni bir şey olmasa bile bunun gerçekleştiğine dair video kanıtımız var. Bu olaylar, Filistinli mahkumlara işkenceye, tecavüze ve hapishanedeki çocuklara karşı yıllardır devam ediyor. Şu anda olan budur ve bu kınanmalıdır, sorumlular hapse atılmalı ve ceza almalıdır." dedi.

"Bu, uluslararası insan hukuku açısından kabul edilebilir bir durum değil"

Yürüyüşe katılan Filistin destekçisi Hakan Larsson da İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını protesto etmek için Stockholm'de toplandıklarını belirtti.

Larsson, Filistinli esirlerin İsrail hapishanelerinde nasıl muamele gördüklerine dair basında yer alan haberleri takip ettiklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Tecavüze uğradılar, işkence gördüler. Herhangi bir yargılama olmaksızın tutuklandılar. Herhangi bir yargılama olmaksızın birkaç ay orada kalabiliyorlar. Bu, uluslararası insan hukuku açısından kabul edilebilir bir durum değil. Bu yüzden dışarıda protesto etmek için burada toplanıyoruz ve umarım bu görüntüleri izleyen birçok insan vardır ve onlar da protestoya katılırlar."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Stockholm'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarına destek gösterisi - Son Dakika
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