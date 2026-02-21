Stockholm'de İsrail'in İlham Planı Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Stockholm'de İsrail'in İlham Planı Protesto Edildi

Stockholm\'de İsrail\'in İlham Planı Protesto Edildi
21.02.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'te yüzlerce kişi, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak kararını protesto etti, uluslararası eylem çağrısı yapıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, yüzlerce kişi İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme kararını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla soğuğa rağmen Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddettiklerini vurguladı.

Göstericiler, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil Netanyahu, Gazze'den defol" ve "Batı Şeria'nın ilhakına hayır" sloganları attı.

Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler İsveç Parlamentosu ve Dışişleri Bakanlığı binalarının önlerine kadar yürüdü.

Eyleme katılan İsveçli aktivist Sigyn Meder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan insani dramın durdurulması için uluslararası topluma ve İsveç hükümetine yönelik somut bir eylem planı çağrısında bulundu.

İki yılı aşkın süredir her cumartesi meydanlarda olduklarını söyleyen Meder, Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Meder, ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri ve finansal desteğin bu durumu körüklediğini ifade ederek, "Bombaların parasını ödeyen ABD'nin desteğiyle bu yapılıyor ve bu durum gerçekten sarsıcı. Gazze'de ne gıda ne de sağlık hizmeti kaldı, hastaneler çaresiz durumda." dedi.

"İsrail'e Karşı Yaptırımlar" başlığıyla yeni bir kampanya başlattıklarını duyuran Meder, vatandaşların harekete geçmesini istedi."

Meder, hazırlanan kampanya metninin hükümete ve meclise iletilmesi gerektiğini belirterek, uluslararası hukukun İsrail için hiçe sayılmasına göz yuman hükümetleri sorumlu davranmaya çağırdı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Batı Şeria, Stockholm, Güncel, İsrail, İsveç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stockholm'de İsrail'in İlham Planı Protesto Edildi - Son Dakika

5 Avrupa ülkesi ayaklandı Milyonlarca sığınmacıyı Afrika’ya gönderecekler 5 Avrupa ülkesi ayaklandı! Milyonlarca sığınmacıyı Afrika'ya gönderecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
Gündüz vakti girdikleri evde 2 kadını feci şekilde darbettiler Gündüz vakti girdikleri evde 2 kadını feci şekilde darbettiler
Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu

18:03
Hull City’nin çöküşü sürüyor
Hull City'nin çöküşü sürüyor
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:26
Özgür Özel “Elime belge ulaştı“ deyip, Erdoğan’a seslendi
Özgür Özel "Elime belge ulaştı" deyip, Erdoğan'a seslendi
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:21
Kızılırmak taştı Yollar kapandı, araziler su altında kaldı
Kızılırmak taştı! Yollar kapandı, araziler su altında kaldı
16:04
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 18:52:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Stockholm'de İsrail'in İlham Planı Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.