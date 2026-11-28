İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürmesine karşı protesto düzenlendi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm'deki Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze'yi hedef almasına tepki gösterdi.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Hemen ateşkese uyulsun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşıyan topluluk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasını ve İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini istedi.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Gunilla Nilsson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu gösteri, Filistin halkına yönelik soykırım sona erene kadar devam edecek. Bu arada İsrail'i boykot etmek ve İsveç şirketlerin İsrail şirketlerine yatırımlarını geri çekmesini sağlamak için çalışıyoruz, temel olarak yaptığımız şey bu. Ayrıca bir tüketici boykotu uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

Nilsson, İsveç genel emeklilik fonunun Palantir şirketindeki yatırımlarına da tepki göstererek şöyle konuştu:

"Yaptığımız bir diğer şey de İsveç genel emeklilik fonunun İsrail için çalışan Amerika teknoloji şirketi Palantir'e yaptığı devasa yatırımı geri çekmesini istemek. Palantir'den yatırımlarını çekmelerini talep ediyoruz çünkü buradaki hedefleme endüstrisi, yani savaş yönetimi için dijital yazılım platformları aracılığıyla soykırımdan suçlular. Bu şirket teknolojisini, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar üzerinde yani Gazze'nin sivil halkı öldürmek için kullanılıyor."