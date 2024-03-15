Stoltenberg: AB üyesi olmayan müttefikleri de kapsayan bir transatlantik savunma sanayisi ekosistemine inanıyorum - Son Dakika
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Stoltenberg: AB üyesi olmayan müttefikleri de kapsayan bir transatlantik savunma sanayisi ekosistemine inanıyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı açıklamada AB üyesi olmayan müttefikleri de kapsayan bir transatlantik savunma sanayisi ekosistemine inandığını belirtti. Stoltenberg, harcamaların yüzde 80'inin üye olmayanlardan geldiğini vurguladı.

15.03.2024 12:35
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AA'ya konuşan Stoltenberg: "?AB üyesi olmayan müttefikleri de kapsayan bir transatlantik savunma sanayisi ekosistemine inanıyorum. Harcamaların yüzde 80'i üye olmayanlardan"

Kaynak: AA

Savunma, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stoltenberg: AB üyesi olmayan müttefikleri de kapsayan bir transatlantik savunma sanayisi ekosistemine inanıyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Stoltenberg: AB üyesi olmayan müttefikleri de kapsayan bir transatlantik savunma sanayisi ekosistemine inanıyorum - Son Dakika
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