Stoltenberg: AB üyesi olmayan müttefikleri de kapsayan bir transatlantik savunma sanayisi ekosistemine inanıyorum

Kastamonu Valiliği, Tanıtım Filmleriyle Kenti Ziyaretçi Sayısını Artırmayı Hedefliyor

Kastamonu Valiliği tarafından çektirilen 34 tanıtım filmiyle kenti ziyaret edenlerin sayısının artırılması hedefleniyor. Valilik koordinesinde KASTAB tarafından hazırlanan tanıtım filmleri, hem İngilizce hem de Türkçe olarak yurt içi ve yurt dışında fuarlarda yayımlanacak. Filmlerde kentin doğal ve kültürel güzelliklerine yer veriliyor. Vali Meftun Dallı, Kastamonu'nun turistik potansiyeline dikkat çekerek herkesi kente davet etti.