Stoltenberg'den Barış İçin Öneri

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Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna ile Rusya arasında barışın sağlanması için Ukrayna'nın bazı bölgelerinin geçici olarak Rusya'ya bırakılması olasılığını gündeme getirdi.

Yakında Münih Güvenlik Konferansı'nın başkanlığını devralacak olan Stoltenberg, "Table.Briefings" portalına açıklamada bulundu.

Ukrayna ile Rusya arasında barışın sağlanması için Ukrayna'nın bazı bölgelerinin geçici olarak Rusya'ya bırakılması olasılığını gündeme getiren Stoltenberg, "Ateşkes hattı Rusya'nın işgal ettiği tüm toprakları kontrol etmeye devam edeceği anlamına geliyorsa, bu Ukrayna'nın topraklarından sonsuza kadar vazgeçmesi gerektiği anlamına gelmez." dedi.

Kiev'deki hükümetin geçici olarak toprak bırakması karşılığında güvenlik garantileri almasının önemli olduğunu belirten Stoltenberg, "Bu NATO üyeliği olabilir, ancak 'Ukraynalıları silahlandırmanın ve desteklemenin başka yolları' da var." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin ateşkes durumunda hiçbir bölgenin Rusya'ya bırakılmaması talebini desteklediğini ancak Ukrayna'daki askeri durum göz önüne alındığında bunun şu anda mümkün olmadığını ifade eden Stoltenberg, "Bir ateşkes hattına ihtiyacımız var ve elbette bu hat ideal olarak Rusya'nın şu anda kontrol ettiği tüm bölgeleri içermelidir. Ancak bunun yakın gelecekte gerçekçi olmayacağını görebiliyoruz." diye konuştu.