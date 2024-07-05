Stoltenbgerg: "Ukrayna kazanmak zorunda" - Son Dakika
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Stoltenbgerg: "Ukrayna kazanmak zorunda"

- Stoltenbgerg: "Ukrayna kazanmak zorunda" NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna kazanmak zorunda ve bunun için sürdürülebilir desteğimize ihtiyacımız var" dedi.

05.07.2024 19:38
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- Stoltenbgerg: "Ukrayna kazanmak zorunda"

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna kazanmak zorunda ve bunun için sürdürülebilir desteğimize ihtiyacımız var" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 9-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Washington Zirvesi öncesinde Brüksel'deki NATO Karargahında bir basın toplantısı düzenledi. NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek zirvenin gündemini değerlendiren Stoltenberg, zirvenin en acil gündem maddesinin Ukrayna olacağını söyledi.

Stoltenberg, "Ukrayna kazanmak zorunda ve bunun için sürdürülebilir desteğimize ihtiyacı var. Bu nedenle önümüzdeki hafta yapılacak zirvede devlet ve hükümet başkanlarının Ukrayna için önemli bir paket üzerinde anlaşması bekleniyor. Bunlardan biri, Ukrayna'ya güvenlik desteği ve askeri eğitim. Ukrayna'ya uluslararası güvenlik desteğinin koordinasyonu ve tedarikini NATO devralacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya uluslararası askeri desteğin koordinasyonunun NATO'ya devrinin ittifakı savaşın bir tarafı haline getirmeyeceğini savunan Stoltenberg, bu adımın Ukrayna'nın kendini savunma kapasitesini güçlendirmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Ukrayna'ya finansal destek taahhüdü

Zirvede Ukrayna'ya finansal destek taahhüdünde bulunulmasını beklediğini vurgulayan Stoltenberg, "Müttefiklerimizin, Ukrayna'nın bugün Rus saldırılarının üstesinden gelebilmesini ve gelecekte de caydırıcı bir güç inşa edebilmesini destekleme kararlılığını teyit etmelerini bekliyorum. Rusya'nın tam kapasiteli işgalinin başlamasından bu yana müttefikler, Ukrayna'ya her yıl yaklaşık 40 milyar euro askeri yardım sağladı. Bunun asgari bir temel olarak kabul edilmesini ve önümüzdeki yıl için de bu seviyenin korunmasına karar verilmesini bekliyorum. Müttefiklerin ayrıca gayrisafi yurt içi hasıla büyüklüklerini dikkate alarak bu yükü adil bir şekilde paylaşmalarını ve Ukrayna'nın zafer kazanması için sürdürülebilir bir fon sağlama konusunda anlaşmalarını bekliyorum" dedi.

Washington Zirvesi'nde ayrıca Ukrayna'ya acil askeri yardım sağlanması, Ukrayna ile yeni ikili güvenlik anlaşmaları imzalanması ve askeri işbirliğinin derinleştirilmesi gibi konuların da görüşüleceğini vurgulayan Stoltenberg, tüm bu çalışmaların Ukrayna'yı daha güçlü hale getirdiğini ve NATO'ya yaklaştırdığını ifade etti.

"NATO köklü bir dönüşümden geçti"

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana NATO'nun köklü bir dönüşümden geçtiğini vurgulayan Stoltenberg, "Bugün yüksek hazırlık seviyesinde 500 bin askerimiz var. İttifakın doğu kısmında ilk kez muharebeye hazır gruplarımız var. Beşinci nesil uçaklar da dahil olmak üzere daha yüksek kapasiteye sahibiz ve Finlandiya ive İsveç gibi son derece özverili yeni üyelerimiz var" diye konuştu.

Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore liderleri de katılacak

Ukrayna'daki savaşın güvenliğin bölgesel değil küresel bir mesele olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İran ve Kuzey Kore, Rusya'ya insansız hava aracı ve top mermisi desteği sağlıyor. Çin, Rusya'nın savaş ekonomisini ayakta tutuyor ve Rusya'ya mikroelektronik sistemler ile çift kullanımlı diğer malzemeler sağlıyor. Otoriter aktörlerin birbirine yaklaşması, bizim de Hindistan-Pasifik'teki dostlarımızla işbirliği yapmamızı daha önemli hale getiriyor. Bu nedenle Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore liderlerini zirveye davet ettim" dedi.

Biden'ın sağlık durumu hakkında yorum yapmadı

Basın toplantısının soru-cevap kısmında ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumu hakkında bir soru alan Stoltenberg, ABD Başkanının durumuna ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Stoltenberg, "Başkan Biden ile uzun yıllar çalıştım ve kendisinin NATO'ya olan güçlü şahsi bağlılığını kuvvetle takdir ediyorum. Ayrıca ABD yönetiminin Ukrayna'ya destek sağlama konusunda gösterdiği liderliği de memnuniyetle karşılıyorum" açıklamasını yaptı.

Orban'ın Moskova ziyareti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın bugün gerçekleştirdiği Moskova ziyaretinin ittifakın birliği açısından ne anlama geldiğine ilişkin bir soruya cevap veren Stoltenberg, önemli olanın Macaristan'ın; Rusya'nın saldırgan taraf olduğunu, savaştan Rusya'nın sorumlu olduğunu ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konularında kendileriyle hemfikir olması olduğunu söyledi.

Orban'ın Moskova ziyareti öncesinde NATO'yu bilgilendirdiğini vurgulayan Stoltenberg, ziyaretin sonuçlarının Washington Zirvesi'nde görüşüleceğini söyledi. Stoltenberg, "Elbette, Viktor Orban bu görüşmelerde NATO'yu değil kendi ülkesini temsil ediyor" diye konuştu.

Ukrayna'ya askeri yardımlara destek vermeyen Macaristan ile NATO müttefiklerinin bu yöndeki girişimlerini veto etmemesi konusunda anlaşma sağladıklarını hatırlatan Stoltenberg, Macaristan'ın Ukrayna'ya askeri destek girişimlerine iştirak etmemekle beraber NATO dahilindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Stoltenbgerg: 'Ukrayna kazanmak zorunda' - Son Dakika

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