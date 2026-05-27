Stratonikeia Antik Kenti Ziyaretçi Akınına Uğradı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Stratonikeia Antik Kenti, Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Geçmişte bölgenin en büyük spor okulunu bünyesinde barındırması dolayısıyla "gladyatörler şehri" olarak adlandırılan Stratonikeia, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Eskihisar Mahallesi'ndeki antik kentin birçok bölgesinde kazı ve restorasyon çalışmalarının yürütüldüğünü ve bunun kente olan ilgiyi çok artırdığını söyledi.

Klasik ve Helenistik dönem ile Roma, Bizans, Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden kalan yapıların bir bütün olarak korunduğuna dikkati çeken Söğüt, kentteki birçok evde restorasyon çalışması gerçekleştirildiğini ve tarihi köy dokusunun özgün haliyle yaşatıldığını kaydetti.

Ziyaretçilerin, hamam, cami, ev ve antik dönemden bugüne ulaşan bütün yapıları bir arada görebildiğini anlatan Söğüt, 3 bin 500 yıllık süreçteki tüm yapıların aynı alanda bulunduğunu ve ziyaretçilerin bunları görebildiğini, antik yapılar ve kalıntıların yanı sıra köy meydanındaki tarihi çınarların altında oturabildiğini ve tarihi havayı yerinde hissederek yaşadığını dile getirdi.

Kentin barındırdığı özelliklerden dolayı farklı ziyaretçi gruplarını ağırladığını belirten Söğüt, son zamanlarda yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında ciddi bir artışın olduğunu, özel gruplar halinde gelenlerin de sayılarının çok arttığını, Kurban Bayramı tatilinde de çok sayıda ziyaretçinin kente geldiğini kaydetti.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Muğla ve ilçelerine gelen çok sayıda ziyaretçinin kente gelerek tarihi yapıları bire bir incelediği görüldü.

Ziyaretçilerin yanı sıra evliliğe ilk adımı atan çiftler ve ailelerin de kente gelerek tarihi alanlarda fotoğraf çektirdikleri gözlendi.