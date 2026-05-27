Stratonikeia Antik Kenti Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Stratonikeia Antik Kenti Ziyaretçi Akınına Uğradı

Stratonikeia Antik Kenti Ziyaretçi Akınına Uğradı
27.05.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Stratonikeia Antik Kenti, Kurban Bayramı'nda ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Stratonikeia Antik Kenti, Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Geçmişte bölgenin en büyük spor okulunu bünyesinde barındırması dolayısıyla "gladyatörler şehri" olarak adlandırılan Stratonikeia, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Eskihisar Mahallesi'ndeki antik kentin birçok bölgesinde kazı ve restorasyon çalışmalarının yürütüldüğünü ve bunun kente olan ilgiyi çok artırdığını söyledi.

Klasik ve Helenistik dönem ile Roma, Bizans, Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden kalan yapıların bir bütün olarak korunduğuna dikkati çeken Söğüt, kentteki birçok evde restorasyon çalışması gerçekleştirildiğini ve tarihi köy dokusunun özgün haliyle yaşatıldığını kaydetti.

Ziyaretçilerin, hamam, cami, ev ve antik dönemden bugüne ulaşan bütün yapıları bir arada görebildiğini anlatan Söğüt, 3 bin 500 yıllık süreçteki tüm yapıların aynı alanda bulunduğunu ve ziyaretçilerin bunları görebildiğini, antik yapılar ve kalıntıların yanı sıra köy meydanındaki tarihi çınarların altında oturabildiğini ve tarihi havayı yerinde hissederek yaşadığını dile getirdi.

Kentin barındırdığı özelliklerden dolayı farklı ziyaretçi gruplarını ağırladığını belirten Söğüt, son zamanlarda yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında ciddi bir artışın olduğunu, özel gruplar halinde gelenlerin de sayılarının çok arttığını, Kurban Bayramı tatilinde de çok sayıda ziyaretçinin kente geldiğini kaydetti.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Muğla ve ilçelerine gelen çok sayıda ziyaretçinin kente gelerek tarihi yapıları bire bir incelediği görüldü.

Ziyaretçilerin yanı sıra evliliğe ilk adımı atan çiftler ve ailelerin de kente gelerek tarihi alanlarda fotoğraf çektirdikleri gözlendi.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Kültür Sanat, Kültür, Turizm, Güncel, Muğla, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stratonikeia Antik Kenti Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun ekibinden CHP’de “maaşlar donduruldu“ iddialarına yanıt Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de "maaşlar donduruldu" iddialarına yanıt
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
Kolombiya’nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu Duran ve Davinson Sanchez detayı Kolombiya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Duran ve Davinson Sanchez detayı
Özgür Özel gövde gösterisi yaptı İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler
VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç’a veda etti VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç'a veda etti

12:09
Özgür Özel’in de adı geçiyordu Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
11:18
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
09:39
Tokyo’da bayram coşkusu taştı Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 12:36:48. #7.12#
SON DAKİKA: Stratonikeia Antik Kenti Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.