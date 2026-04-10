STSO Başkanı Zeki Özdemir, SİDEMİR ve Savunma Sanayii İçin Önemli Adımlar Açıkladı

STSO Başkanı Zeki Özdemir, Sivas Demir Çelik Fabrikası'nın (SİDEMİR) geleceği için TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşerek, fabrikanın kayyumda kalmamasını ve doğru bir işletmeciyle devam etmesini talep etti. Özdemir, bölgedeki madenleri işleyebilecek yatırımların şehir ekonomisi için sürdürülebilir olacağını vurguladı.

Savunma sanayisinde BAYKAR ile iş birliği sürecinin başlatıldığını açıklayan Özdemir, bu gelişmenin Sivas sanayisi için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Ayrıca, e-ticaret dönüşümü için ORAN Kalkınma Ajansı ile proje başlatıldığını ve iklimlendirme sektörüne yönelik URGE projesinin onaylandığını ifade etti.

Sağlık sektöründeki ödeme gecikmelerini gündeme taşıyan Özdemir, üniversite hastanesi yönetimiyle çözüm odaklı görüşmeler yaptıklarını söyledi. NACE kodları ve üye listelerinde şeffaflığı artırdıklarını vurgulayarak, daha adil ve katılımcı bir seçim süreci için hazırlıkların sürdüğünü ekledi.