STSO Yeni Nesil Akademi Programı Kursiyerlerine Sertifika Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

STSO Yeni Nesil Akademi Programı Kursiyerlerine Sertifika Verildi

STSO Yeni Nesil Akademi Programı Kursiyerlerine Sertifika Verildi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) Yeni Nesil Akademi programına katılan kursiyerlere sertifika verildi. Aile işletmesini yeni devralan ya da devralmaya hazırlanan genç yöneticilerin iş ortamına hazırlanması amacıyla başlatılan programda kursiyerlere liderlik ve yönetim becerileri, finansal yönetim, pazarlama ve satış stratejileri, operasyonel verimlilik, inovasyon ve girişimcilik, kurumsal sosyal sorumluluk ve etki, teknoloji ve dijital dönüşüm ve aile işletmelerinde kurumsallaşma konularında eğitim verildi. Sertifikalar STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Kaya ve Serkan Karaçanak tarafından verildi.

30.07.2024 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) Yeni Nesil Akademi programına katılan kursiyerlere sertifika verildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, aile işletmesini yeni devralan ya da devralmaya hazırlanan genç yöneticilerin iş ortamına hazırlanması amacıyla başlatılan Yeni Nesil Akademi'de kursiyerlere 8 başlıkta uygulamalı eğitim verildi.

Alanlarında uzman akademisyenler tarafından liderlik ve yönetim becerileri, finansal yönetim, pazarlama ve satış stratejileri, operasyonel verimlilik, inovasyon ve girişimcilik, kurumsal sosyal sorumluluk ve etki, teknoloji ve dijital dönüşüm ve aile işletmelerinde kurumsallaşma başlıklı konularda eğitim verildi.

Eğitime katılan kursiyerlere sertifikaları STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Kaya ve Serkan Karaçanak tarafından verildi.

Özdemir, yeni nesil yöneticiler yetiştirmek amacıyla düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Dijital Dönüşüm, Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel STSO Yeni Nesil Akademi Programı Kursiyerlerine Sertifika Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
15:49 Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
15:23 Malatya’da polis kiracılarına ateş açtı Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Malatya'da polis kiracılarına ateş açtı! Annesi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
13:47 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
16:26 Taraftarları sokaklara döktü Romanya, Mehmet Topal’ı konuşuyor Taraftarları sokaklara döktü! Romanya, Mehmet Topal'ı konuşuyor
15:47 Isparta’da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı Isparta'da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:30 Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe’yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu
15:25 Filenin Sultanları’nın rakibine doping şoku Dominik Cumhuriyeti’nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi Filenin Sultanları'nın rakibine doping şoku! Dominik Cumhuriyeti'nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi
15:13 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?
15:10 Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi
14:47 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk kare geldi 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal'dan ilk kare geldi
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
13:20 Sosyal medyada sahte diploma satışı Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal Sosyal medyada sahte diploma satışı! Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 17:36:14. #1.13#
SON DAKİKA: STSO Yeni Nesil Akademi Programı Kursiyerlerine Sertifika Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement