Stubb, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde vazgeçilmez NATO müttefiki olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Stubb, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde vazgeçilmez NATO müttefiki olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Brüksel'de düzenlenen 2026 AB Genişleme Forumu'nda Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde önemli ve vazgeçilmez bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı. Stubb, ortak çıkarların bulunduğu alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinin önemli bir aktörü ve vazgeçilmez bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak, ortak çıkarların bulunduğu alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Stubb, Brüksel'de düzenlenen 2026 AB Genişleme Forumu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa'nın geleceği, genişleme ve ortak ülkelerle ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile ilişkilerin açıkça ele alınması gerektiğini vurgulayan Stubb, "Avrupa güvenliğinin önemli bir aktörü ve vazgeçilmez bir NATO müttefiki olan Türkiye hakkında da açıkça konuşmalıyız." dedi.

Stubb, "Evet, zaman zaman değerler konusunda farklılaşıyoruz ancak çoğu zaman çıkarlarımız örtüşüyor. Çıkarlarımızın örtüştüğü alanlarda işbirliği derinleştirilebilir ve derinleştirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB adaylık sürecine de değinen Stubb, Aralık 1999'daki Helsinki Zirvesi'nin Birliğin bugüne kadar yürüttüğü en büyük genişleme sürecini başlattığını belirtti.

Stubb, zirvede 6 ülkeyle katılım müzakerelerinin başlatıldığını ve Türkiye'ye ilk kez adaylık statüsü verildiğini hatırlattı.

Helsinki'de alınan kararların Avrupa'yı dönüştürdüğünü söyleyen Stubb, bu kararların demokrasi, refah ve güvenlik alanını genişlettiğini ve Avrupa'yı güçlendirdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
Dış PolitikaFinlandiyaDiplomasiPolitikaBrükselTürkiyeGüncelDünyaNatoSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Yıllardır suyun içindeydi 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Netflix’in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı
15:35
Fon soruşturmasında yeni perde Özlale sordu, AK Partili Karaaslan sert çıktı
Fon soruşturmasında yeni perde! Özlale sordu, AK Partili Karaaslan sert çıktı
15:35
Galatasaray’dan sürpriz karar Samsunspor maçının stadı değişti
Galatasaray'dan sürpriz karar! Samsunspor maçının stadı değişti
15:28
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
15:20
Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’den aldığı para belli oldu
Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
14:48
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 15:44:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Stubb, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde vazgeçilmez NATO müttefiki olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android