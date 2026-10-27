Stubb ve Store'un Putin ile görüşmesinde Ukrayna'nın bilgilendirildiği belirtildi - Son Dakika
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Stubb ve Store'un Putin ile görüşmesinde Ukrayna'nın bilgilendirildiği belirtildi

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ve Norveç Başbakanı Store'un Putin ile telefonda görüştüğü belirtildi. Görüşmenin 20 Ekim'de Oslo'daki toplantının devamı olduğu, Ukrayna'nın bilgilendirildiği ve Store'un savaşın tırmanmasını önleyecek tedbirlerin önemini vurguladığı aktarıldı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Stubb ve Store'un bugün Putin ile telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.

Görüşmenin, 20 Ekim'de Norveç'in başkenti Oslo'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in de katılımıyla gerçekleşen toplantının devamı niteliğinde yapıldığına işaret edilen açıklamada, Stubb ve Store'un inisiyatifinde yapılan telefon görüşmesinden Ukrayna'nın da bilgilendirildiği aktarıldı.

Norveç basınına konuşan Store da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hem insani hem de maddi kayıplarının büyük olduğunu söyleyerek, "Görüşmemizde, savaşın tırmanmasını önleyecek tedbirlerin önemini vurguladık." dedi.

Oslo'da 20 Ekim'de yapılan toplantıya, Zelenskiy, Stubb ve Store'un yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın özel temsilcisi ve damadı Jared Kushner de katılmıştı.

Kaynak: AA
Vladimir PutinFinlandiyaPolitikaGüncelNorveçDünyaSon Dakika

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