Su Altında Midyeyle Domuz Balığını Besleyen Profesör, Ani Saldırıyla Neye Uğradığını Şaşırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Su Altında Midyeyle Domuz Balığını Besleyen Profesör, Ani Saldırıyla Neye Uğradığını Şaşırdı

Geniş Video İzle

Antalya'da her deniz dalışında yanına gelen domuz balığını midyeyle besleyen profesör, balığın elini ısırmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Parmağı kanayan profesörün balığa 'eşek oğlu eşek' şeklinde tepki gösterdiği anlar sualtı kamerasına yansıdı. Balık, öğrencilerin maskotu haline geldi.

31.07.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Su altında midyeyle domuz balığını besleyen profesör, ani saldırıyla neye uğradığını şaşırdı

Domuz balığının parmağını ısırarak kanattığı profesör, 'eşek oğlu eşek' diye tepki gösterdi

O anlar sualtı kamerasına saniye saniye yansıdı

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu:

"Elimde de ufak bir kanama oldu, ben de tabi biraz kızdığım için söylendim ama o bizim maskotumuz oldu"

ANTALYA - Antalya'da her deniz dalışında yanına gelen domuz balığını midyeyle besleyen profesör, balığın elini ısırmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Parmağı kanayan profesörün balığa 'eşek oğlu eşek' şeklinde gösterdiği tepki gülümsetirken, o anlar sualtı kamerasına yansıdı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, geçtiğimiz günlerde Konyaaltı Sahili açıklarında öğrencileriyle birlikte eğitim dalışı gerçekleştirdi. Dalış esnasında Gökoğlu, daha önce öğrencilerinin midye ile beslediği domuz balığını fark etti. Gökoğlu, öğrencileri gibi midyeyi balığa ikram ettiği sırada eline gerçekleşen ani bir ısırıkla neye uğradığını şaşırdı. Midyenin etlerini yiyen balık, tekrar Gökoğlu'nun yanına yöneldiği sırada parmağından ısırdı. Parmağı kanayan profesör, balığa 'eşek oğlu eşek' şeklinde tepki gösterdi. O anlar ise sualtı kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Git diye kovsak da gitmiyor"

Birçok dalışlarına aynı balığın kendilerine hep eşlik ettiğini aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, "Birkaç kere öğrencilerimiz buna pasifik midyesi verdi ve alıştı bize. Dalış yaptığımızda sürekli bizi takip ediyordu. İçimizden biri gibi olmuştu. Çağırdığımızda koşa koşa geliyordu. Son olarak ben midye vermek istedim. Midyenin etini yedi, kasları kaldığı için tekrar uzattım ama benim elimi ısırdı. Neden ısırdığını bilmiyoruz, herhalde hedef şaştı. Elimde de ufak bir kanama oldu, ben de tabi biraz kızdığım için söylendim. Git diye kovdum ama kovsak da gitmiyor" dedi.

"Maskotumuz oldu"

Balık için, "Maskotumuz oldu, çok şirin" diyen Gökoğlu, "İnşallah yakalamazlar ya da vurmazlar. Doğaya ait o. Bizim maskotumuz oldu. Onu her gördüğümüzde öğrencilerin hepsi onunla oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Antalya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su Altında Midyeyle Domuz Balığını Besleyen Profesör, Ani Saldırıyla Neye Uğradığını Şaşırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
07:21 Hamas: İsmail Haniye’nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:17 Hizbullah’tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek Hizbullah'tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
10:02 Sanat dünyası Genco Erkal’ın ölümüyle yasa boğuldu Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu
10:00 Szymanski’nin 903’teki golü her şeyi değiştirdi İşte güncellenen ülke puanı sıralaması Szymanski'nin 90+3'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması
09:48 Kurumlar arasında kriz Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı
09:43 Süleyman Soylu’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım
09:17 Herkes bu açıklamaları konuşuyor Fenerbahçe’ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş’ı yerden yere vurdu Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ı yerden yere vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 11:36:26. #1.12#
SON DAKİKA: Su Altında Midyeyle Domuz Balığını Besleyen Profesör, Ani Saldırıyla Neye Uğradığını Şaşırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement