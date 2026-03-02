Su Fiyatları Kriz Haline Geldi - Son Dakika
Su Fiyatları Kriz Haline Geldi

02.03.2026 10:04
CHP'li Bekir Başevirgen, damacana su fiyatlarının 3 bin liraya ulaştığını ve bunun bir kriz olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, dört kişilik bir ailenin damacana su giderini hesapladı. Başevirgen, "Vatandaşın mutfağındaki gerçek çok net. 'Sudan ucuz' söylemi geçerliliğini yitirdi çünkü artık su bile ucuz değil" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, artan damacana su fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Başevirgen, dört kişilik bir ailenin aylık içme suyu masrafını hesapladı.

Türkiye'de ortalama damacana su fiyatının 180 lirayı bulduğuna dikkati çeken Başevirgen, "Standart bir su bardağının 200 mililitre olduğu düşünüldüğünde 19 litrelik bir damacanadan 95 su bardağı su çıkıyor. Bu da bir bardak suyun yaklaşık 2 liraya dayandığı anlamına geliyor. Uzmanların önerisine göre bir yetişkinin günde ortalama 2 ila 2,5 litre su tüketmesi gerekiyor. Yani bu kişi başına ayda yaklaşık 75 litre su anlamına geliyor. Günlük 2,5 litre tüketen bir kişi ise her gün yaklaşık 25 liralık, aylık ise 750 liralık su içmiş oluyor. Dört kişilik bir aile üzerinden hesapladığımızda ise tablo daha karanlık hale geliyor. Dört kişilik bir ailenin aylık içme suyu masrafı 3 bin lirayı buluyor" dedi.

"İçme suyuna ayrılan 3 bin lira ayrı bir kriz başlığı haline gelmiş durumda"

Aylık su giderinin 3 bin lirayı bulmasının bir kriz başlığı haline geldiğini vurgulayan Başevirgen, "Gıda enflasyonu, kira artışları ve enerji faturaları zaten dar gelirlinin belini bükmüşken, asgari ücretle geçinen bir aile için yalnızca içme suyuna ayrılan 3 bin lira ayrı bir kriz başlığı haline gelmiş durumda. Temiz içme suyuna erişim, temel bir insan hakkıdır. Ancak bugün gelinen noktada su, fiilen yüksek maliyetli bir tüketim ürünü haline dönüştü. Türkiye'de ekonomik kriz artık saklanamaz noktada. Rakam makyajları, 'enflasyon düşüyor' söylemleri, pembe tablolar gerçeği değiştirmiyor. Vatandaşın mutfağındaki gerçek çok net: 'Sudan ucuz' söylemi geçerliliğini yitirdi çünkü artık su bile ucuz değil" diye konuştu.

"Vatandaş için büyüyen tek şey faturalar"

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Başevirgen, "İktidar yıllardır 'büyüme' ve 'istikrar' söylemini tekrarlıyor. Fakat vatandaş için büyüyen tek şey faturalar. İstikrar kazanan ise zamların sürekliliği. Bir ülkede insanlar içtikleri suyu hesaplamak zorunda kalıyorsa, mesele yalnızca ekonomi değil; sosyal adalet sorunudur. ve görünen o ki, bugün en temel ihtiyaç bile AKP'nin siyasi tercihlerden bağımsız değil. Su hayattır denir. Ama artık hayatın kendisi bu kadar pahalıyken, su da lüks haline gelmiş durumda. Bugün Türkiye'de insanlar tasarrufu tatilden, eğlenceden değil; sudan yapmayı düşünüyor. ve bu tablo, iktidarın yıllardır anlattığı 'güçlü ekonomi' masalının en somut çöküşüdür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
