Su kanalına düşen keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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Su kanalına düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

ARTVİN - Artvin'de su kanalına düşen keçi, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Arhavi ilçesi Hacılar mahallesinde meydana gelen olayda mahallede bulunan bir su kanalına keçi düştü. Mahallede yaşayan vatandaşlar durumu fark edince 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızlıca itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri özel ekipmanlar kullanarak keçiyi kurtarmak için çalışmalara başladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılan keçi kurtarma operasyonunun ardından, keçinin sağlık durumunun iyi olduğu ve sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, yaptığı açıklamada, vatandaşların duyarlılığı ve belediye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde olayın kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu belirterek, "Tüm ekiplere ve ihbarda bulunan vatandaşlara teşekkür ediyorum. Bu tür olaylarda halkın duyarlılığı ve belediye ekiplerinin koordineli çalışması, benzer durumların başarılı bir şekilde sonuçlanmasında büyük önem taşıyor. Arhavi Belediyesi, her türlü acil durum ve kurtarma operasyonlarında vatandaşların yanında olmaya devam edecek" dedi.