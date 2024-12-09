Su Kuyusuna Düşen İnek Kurtarıldı

Adıyaman'da su kuyusuna düşen inek itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Mehmet Keleş'e ait inek, Kömür beldesi kırsalında otlandığı sırada tarlada bulunan su kuyusuna düştü.
Kendi imkanlarıyla ineği kurtaramayan Keleş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ineği halat yardımıyla su kuyusundan kurtararak sahibine teslim etti.
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