Su kuyusuna düşen inekler itfaiye ekiplerince kurtarıldı
MERSİN - Mersin'de bir çiftlikte 7 metrelik su kuyusuna düşen 2 inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Sadiye Mahallesi'ndeki besi çiftliğinde 2 büyükbaş hayvan, çiftliğe ait su kuyusuna düştü. Hayvanlar, çiftlik sahiplerinin çabalarıyla bulundukları yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine adrese giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye arama kurtarma ekipleri, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra yaklaşık 7 metre derinliğindeki su kuyusunda mahsur kalan hayvanları kurtararak sahibine teslim etti.
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