Su kuyusuna düşen yavru yaban domuzu kurtarıldı

Su kuyusuna düşen yavru yaban domuzu DKMP ekiplerince kurtarıldı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta su kuyusuna düşen yavru yaban domuzunun imdadına Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yetişti. Domuz, halatla kuyudan çıkartıldıktan sonra karnını doyurup doğaya salındı.
Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler Köyünde yavru yaban domuzunun su kuyusuna düştüğünü gören köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri, halatla bağladıkları yavru domuzu yüzeye çekmeyi başardı. Sağlık durumu iyi olduğu tespit edilen yavru domuz, karnını doyurduktan sonra doğaya salındı.
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