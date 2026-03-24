Suat Arıkan'ın 50. Sanat Yılı Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suat Arıkan'ın 'Ses ve Renkle Sanatta 50 Yıl' sergisi AKM'de sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı Suat Arıkan'ın 50. sanat yılına özel hazırlanan "Ses ve Renkle Sanatta 50 Yıl" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Ressam, müzisyen ve heykeltıraş Arıkan'ın sanat yolculuğunu ele aldığı, sulu boya, akrilik, yağlı boya, guaj, pastel gibi farklı malzemelerle kağıt, tuval, film, mukavva ya da ahşap üzerine eserlerin yer aldığı sergide, çeşitli heykeller de izleyiciye sunuldu.

Küratörlüğünü Denizhan Özer'in üstlendiği serginin açılışında Arıkan mini bir konser de verdi.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı, etkinliğin aslında bir hayat sergisi olduğunu belirterek, "41 yıldır oynadığım eserlerin kostümleri, aksesuarları, yaptığım resimler, kullandığım malzemeler, aklınıza ne geliyorsa hayatımda yer alan bütün bu şeyler bu gece buluştu ve seyirciye sunuldu." dedi.

"Bundan sonraki hayatımın ilk günü"

Kendisinin de bizzat her gün sergi alanında olacağını ve izleyenlere sergiyi açıklayacağını aktaran Arıkan, "Sulu boyasından, guajından, akriliğinden, yağlı boyasına, mürekkebinden kara kalemine kadar aklınıza ne geliyorsa manzara, portre, ölü doğa, farklı şeyler, soyutlar, figüratif resimler, her şey bu sergide boca edilmiş. Hayatım boca edilmiş." ifadelerini kullandı.

Suat Arıkan, kendisi için de serginin duygusal bir yeri olduğuna işaret ederek, "Bütün anılarım canlanıyor. Yaptığım zamanları hatırlıyorum. 1974'te başlayan bir serüven. Yukarıda 1974 tarihli, İstanbul'a ilk geldiğimde Haydarpaşa İskelesi'nde yaptığım kara kalemi de koydum. Bu sergi bir son değil, bundan sonraki hayatımın ilk günü." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, 2 Nisan'a kadar AKM'de görülebilecek.

Kaynak: AA

Etkinlik, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, AKM, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 11:08:24. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.