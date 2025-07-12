Subaşı'nda Hayvan Beslemek Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Subaşı'nda Hayvan Beslemek Yasaklandı

Subaşı\'nda Hayvan Beslemek Yasaklandı
12.07.2025 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınova Subaşı beldesinde ruhsatsız yapılarla hayvan beslenmesi yasaklandı, koku şikayetleri artırdı.

YALOVA'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı belde merkezinde ruhsatsız ve mevzuata aykırı yapılar inşa edip buralarda küçük ve büyükbaş ile kanatlı hayvan beslemek yasaklandı. Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, bu aylarda hayvanların kokuya neden olduğunu ve çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, "Biz de yaşanan bu sıkıntının giderilmesi için böyle bir karar aldık" dedi.

Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde belediye, ekiplerince ruhsatsız ve imar mevzuatına aykırı şekilde yapılar inşa edilerek tavuk, keçi, koyun gibi hayvan beslenmesini yasakladı. Bu karar, hoparlör ile 'Belediyemiz sınırları içerisinde küçükbaş veya büyükbaş hayvan ile tavuk, horoz, güvercin gibi kanatlı hayvanların beslenmesi baraka ve kümes yapılması yasaktır. Yasaklara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacaktır' denilerek duyuruldu.

Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, beldelerinde yoğun bir yapılaşma olduğunu belirtip, "Subaşı'nda insanların yaşadığı alanlarda çok sayıda tavuk, koyun, keçi tarzından hayvanlar besleniyor. Bu aylarda bu hayvanlar maalesef kokuya ve pisliğe neden oluyor. Bu konuda, belediyemize ve CİMER'e yapılan çok sayıda şikayet oldu. Biz de yaşanan bu sıkıntının giderilmesi için böyle bir karar alıp vatandaşlarımızı uyardık. 20 Haziran 2025 tarihinde aldığımız bu karar sonrası ekiplerimiz 22 kişiye tebligat yaptı. Vatandaşlar hayvan beslemek istiyorlarsa bunu toplumun yaşadığı yerlerde değil kent merkezlerinin uzağında yapmalılar." dedi.

'BU İŞİ TİCARETE DÖKEN VATANDAŞLARIMIZ ÇIKTI'

Belediye Başkanı Turan Canbay, aldıkları bu kararı sosyal medyada farklı ve ağır bir şekilde eleştirerek kamuoyu oluşturmaya çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Turan Canbay, Altınova, Politika, Güncel, Subaşı, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Subaşı'nda Hayvan Beslemek Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü: Terörsüz Türkiye süreci devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü: Terörsüz Türkiye süreci devam edecek
Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl yıllar sonra aynı projede buluştu Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl yıllar sonra aynı projede buluştu
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir seçildi Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir seçildi
Süper Lig’de ilk 2 haftanın programı belli oldu Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu
Kartalkaya davasında salon yine karıştı, sanık kürsüde bayıldı Kartalkaya davasında salon yine karıştı, sanık kürsüde bayıldı
Bakan Tunç: Duruşmaların TRT’den canlı yayınlanması Meclis’in takdirinde Bakan Tunç: Duruşmaların TRT'den canlı yayınlanması Meclis'in takdirinde
Real Madrid’in Rodrygo için beklediği dev bonservis belli oldu Real Madrid'in Rodrygo için beklediği dev bonservis belli oldu
Trabzonspor’un yeni transferi Felipe Augusto İstanbul’da Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto İstanbul'da

15:17
Erdoğan’ın “Birlikte yürüyeceğiz“ sözlerine DEM Parti’den ilk yanıt Buldan açıklık getirdi
Erdoğan'ın "Birlikte yürüyeceğiz" sözlerine DEM Parti'den ilk yanıt! Buldan açıklık getirdi
14:27
Uğur Dündar’ın babalık davasında Yargıtay son sözü söyledi
Uğur Dündar'ın babalık davasında Yargıtay son sözü söyledi
14:05
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu
12:17
MEB’den ’’LGS’de usulsüzlük’’ iddialarına yanıt
MEB'den ''LGS'de usulsüzlük'' iddialarına yanıt
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
17:32
FETÖ’ye dev operasyon: 15 şüpheli gözaltında
FETÖ'ye dev operasyon: 15 şüpheli gözaltında
17:30
Usta sanatçı Rüçhan Çamay son yolculuğuna uğurlandı
Usta sanatçı Rüçhan Çamay son yolculuğuna uğurlandı
17:24
Bağcılar’da şüpheli ölüm: Misafir olarak gittiği evde ölü bulundu
Bağcılar'da şüpheli ölüm: Misafir olarak gittiği evde ölü bulundu
17:17
Lunapark dönüşü kazada baba ve oğlu can verdi Kahreden detay ortaya çıktı
Lunapark dönüşü kazada baba ve oğlu can verdi! Kahreden detay ortaya çıktı
17:14
Attila Szalai, Süper Lig’e geri döndü
Attila Szalai, Süper Lig'e geri döndü
17:13
Kadir Ezildi gelinini davul zurna eşliğinde baba evinden aldı
Kadir Ezildi gelinini davul zurna eşliğinde baba evinden aldı
17:08
Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım
Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım
17:02
PKK’nın silah bırakmasının ardından Erdoğan’dan ilk açıklama
PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama
17:00
Miha Zajc’tan sürpriz transfer Yeni takımı şaşırttı
Miha Zajc'tan sürpriz transfer! Yeni takımı şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 15:57:50. #7.11#
SON DAKİKA: Subaşı'nda Hayvan Beslemek Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.