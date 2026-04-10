Şubat 2026'da İşsizlik %8,5, İstihdam 32 Milyon 158 Bin Kişi

TÜİK’in Şubat 2026 işgücü istatistiklerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, 2026 yılı Şubat ayında işsizlik oranı %8,5, istihdam edilenlerin sayısı ise 32 milyon 158 bin kişi olarak gerçekleşmiştir. Kayıtlı sigortalı istihdamının artırılması, dezavantajlı grupların istihdamının sağlanması, bölgesel ve stratejik yatırımların özendirilmesi gibi amaçlarla farklı kanunlarda yapılan düzenlemelerle özel sektör işverenlerine önemli tutarda sigorta primi teşvik, indirim ve desteği imkanı sağlanmıştır.

Söz konusu teşvik ve destek düzenlemelerinin etkisiyle hem istihdam üzerindeki vergi yükü azalmış, hem de istihdamda artış sağlanmıştır. 2025 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla kayıt dışı istihdam oranı %24,61 olarak gerçekleşmiştir. SGK’nın 2025 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, işverenlere 15 farklı sigorta prim teşvik, destek ve indirimi sağlanmış ve toplam tutarı yaklaşık 435,1 milyar TL olmuştur.

Ancak, 5510 sayılı Kanunun değişen maddesiyle, 2021 Mayıs ayı ve sonrası dönemde, yararlanılabileceği halde yararlanılmayan aylar için geriye yönelik teşviklerden yararlanma imkanı ortadan kaldırılmıştır. Bu nedenle, işverenlerin faaliyet sektörü, çalışanların özellikleri gibi hususları dikkate alarak en avantajlı teşvikten yasal süresi içinde yararlanmaları ve kayıt dışı işçi çalıştırma gibi risklere dikkat etmeleri gerekmektedir.