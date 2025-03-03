Şubat Enflasyonu: Eğitimde Yüzde 94,9 Artış

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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerine göre, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 94,9 ile eğitim oldu.

TÜİK, şubat ayına ilişkin TÜFE verilerini açıkladı. TÜFE'deki değişim şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27 artarken, bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 39,05, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

En fazla artış eğitimde oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 20,84 ile giyim ve ayakkabı olurken buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,9 ile eğitim oldu.

Ocak ayına göre artışın en yüksek olduğu grup eğitim oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 Şubat ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -5,06 ile giyim ve ayakkabı geldi. Buna karşılık, 2025 Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,92 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2025 Şubat ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 39,47 olarak gerçekleşti

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.

(SON)