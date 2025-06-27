SUBÜ'de Kanser ve Yapay Zeka Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

SUBÜ'de Kanser ve Yapay Zeka Etkinliği

SUBÜ\'de Kanser ve Yapay Zeka Etkinliği
27.06.2025 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK ve SUBÜ işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, kanser tedavisindeki yenilikler ve yapay zeka ele alındı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) işbirliğinde düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliğinde, kanser tedavisindeki teknolojik gelişmeler ve tıpta yapay zeka konuları ele alındı.

Serdivan Kent Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, SUBÜ Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Zahid Yıldız, "Kanser Tedavisinde Teknolojik Gelişmeler", aynı bölümden Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Ali Pala ise "Algoritmalardan Karar Mekanizmalarına: Tıpta Yapay Zeka" konularında katılımcılara bilgi verdi.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yaptığı konuşmada, bu çalışmaların daha etkin şekilde devam edeceğini söyledi.

Üniversitelerin eğitim öğretim, AR-GE ve bunun yanında topluma hizmet sunduklarını dile getiren Sarıbıyık, "Üniversitede birçok bilimsel çalışma yapılıyor ama bazen 'Siz üniversitede ne yapıyorsunuz? Orada oturuyorsunuz?' gibi söylemler oluyor. AR-GE çalışmaları, teknoloji gizliliği bakımından genellikle açık bir şekilde yürütülemiyor. Bilimsel çalışmaların da toplumun neler yapıldığıyla ilgili fikir sahibi olması için bu etkinlik yapılıyor." diye konuştu.

Doç. Dr. Yıldız ise SUBÜ'nün 2019'da "Çok Işınlama Modlu Fotodinamik Terapi Lazer Sistemi" cihazına "Topluma Hizmet Ödülü" aldığını dile getirerek, sistemin kanser teknolojilerinin geliştirilmesi üzerine çalıştığını vurguladı.

Kemoterapi sürecinde yan etkisi az, kolay uygulanabilen, ulaşılabilir ve üretilebilir teknoloji geliştirmek istediklerini aktaran Yıldız, "Işıkla tedavi geçmişten beri var, ışığın farklı dalga boyutları var. Işığın dokuya ulaştığında ne tepki verdiğine baktık. Siz eğer ışığı vücutta istediğiniz yere gönderebilirseniz, ışıkla doku etkileşime girecektir. Bu ilişkiyi bilip ışığı dokuyu yakmadan doğru yere gönderebilmek önemli. Hem dokuyu hem cihazı yakmamak gerekir. Bizim kurduğumuz ekip daha çok bu noktalara odaklandı ve önce lazer teknolojisini geliştirdi." şeklinde konuştu.

Lazerin pahalı olması sebebiyle led teknoloji üzerinden ilerlediklerini aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"Bunun neticesinde 50 bin dolar yerine 5 bin dolara mal olan ve yıllardır kullanılan bir teknolojinin üzerine kendi teknolojimizi uygulayarak, çift kanallı kanser tedavi teknolojisi geliştirdik. Tedavimiz sağlıklı dokulara zarar vermiyor, ucuz, defalarca uygulanabiliyor. Kore'de yapılan bazı çalışmalarda, üçüncü seansta akciğer kanseri tamamen ortadan kaldırılabiliyor. Bu cihazımızın bir an önce insanlığa hizmet etmesi lazım. Cihazı üretmek için iş dünyasıyla işbirliği oluşturduk ve Teknokent'te bir şirket kurduk. Şu anda dünyada olmayan öncü bir teknolojiyi üretmeye doğru ilerliyoruz."

Dr. Öğretim Üyesi Pala da geleneksel tıbbın kıymetli, görüntüleme cihazlarının ise dönüm noktası olduğunu aktardı.

Pala, yapay zekanın insanoğlu gibi parametrelerle sınırlı olmadığını ve bir olguya karar verirken daha geniş alana bakarak karar verebildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Peki sağlık ve yapay zekayı nasıl birleştireceğiz? Sağlık dediğimizde de karşımızda insan var ama insanoğlu çok karmaşık olarak yaratılmış. Hastaneye gittiğimizde bile bir sürü alan olduğunu görüyoruz. İnsanın bedensel fizyolojisini o kadar anlayamıyoruz ki bunu alanlara bölmüşüz. Hekimler de belirli özelliklere bakıp kendi açısı ile karar veriyor bunu yapay zeka ile birleştirdiğimizde çok farklı bir bakış açısı geliştirilebiliyor. Hekimler teşhiste bile 3-4 parametreye bakarak karar verebiliyor. Üniversitemizde ve bilim alanlarında farklı hastalıkları yapay zeka ile teşhis edebilir miyiz diye bakıyoruz."

Etkinlik sonunda Rektör Sarıbıyık, öğretim üyelerine teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, sakarya, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SUBÜ'de Kanser ve Yapay Zeka Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa Türkiye ne yapacak Bakan Uraloğlu’ndan açıklama İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa Türkiye ne yapacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Gaziantep’te 2 aylık hamile kadın 3. kattan düşerek can verdi Görüntüler ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık hamile kadın 3. kattan düşerek can verdi! Görüntüler ortaya çıktı
Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag’a imza atıyor Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag'a imza atıyor
Rekabet Kurulu’ndan Can Grubu’na 11 milyon lira ceza Rekabet Kurulu'ndan Can Grubu'na 11 milyon lira ceza
Las Palmas’ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti Las Palmas'ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti
Türk yıldız Kader Hançar, yurt dışına transfer oldu Türk yıldız Kader Hançar, yurt dışına transfer oldu
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı Şarkıdaki sözler bir hayli manidar Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor
Güney Afrika’da sel felaketi: 101 kişi hayatını kaybetti Güney Afrika'da sel felaketi: 101 kişi hayatını kaybetti
Darıca Belediye Başkanı’nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı

18:13
CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun
CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun
17:44
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik
17:25
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı
00:19
Neye uğradıklarını şaşırdılar Site bahçesinde bozayı paniği
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Site bahçesinde bozayı paniği
00:12
ABD, İran’a sivil nükleer programlar için 30 milyar dolarlık yardım planlıyor
ABD, İran'a sivil nükleer programlar için 30 milyar dolarlık yardım planlıyor
00:04
Beylikdüzü’nde metruk villada erkek cesedi bulundu
Beylikdüzü'nde metruk villada erkek cesedi bulundu
00:01
Şırnak’ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
23:55
Kenan Yıldız’ın asisti Juventus’a yetmedi Manchester City rakibini beşledi
Kenan Yıldız'ın asisti Juventus'a yetmedi! Manchester City rakibini beşledi
22:54
Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti
Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti
22:49
Kılıçdaroğlu’nun sözleri Mansur Yavaş’ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
22:36
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
22:23
David Jurasek’te mutlu son Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica’dan yaptı
David Jurasek'te mutlu son! Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı
21:52
Darıca Belediye Başkanı’nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 18:46:51. #7.13#
SON DAKİKA: SUBÜ'de Kanser ve Yapay Zeka Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.