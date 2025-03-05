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SUBÜ'nden Proje Yazma Eğitimi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, akademisyenlere TÜBİTAK 1001 Proje Yazma Eğitimi verdi.

05.03.2025 15:16
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), akademisyenlere "TÜBİTAK 1001 Proje Yazma Eğitimi" düzenledi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahime Cengiz, "proje fikrinin geliştirilmesi, projede özgün değer, amaç ve hedefler, yapılabilirlik, yöntem ve yaygın etkinin oluşturulması" başlıklarında göz önünde bulundurulması gereken hususlara ilişkin bilgi verdi, yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 1001 projelerinden örneklerle proje yazımı ve yönetimi konularındaki deneyimlerini paylaştı.

Cengiz, proje başvurusu yapacak katılımcılara özgün olduğuna inandıkları proje fikirlerini sunmaktan ve ilgili revizeleri yaparak yeniden başvuru yapmaktan vazgeçmemeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu.

TTO uzmanı öğretim görevlisi Özlem Eryılmaz, TÜBİTAK 1001 programının tanıtımı, başvuru öncesi, sırası ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler, TÜBİTAK'ın 2024-2025 AR-GE ve yenilik konu başlıkları ile elektronik başvuru süreçlerine ilişkin detayları aktardı.

Hendek'te öğrencilere afet bilinci aşılandı

Hendek Belediyesi ve Hayat Arama Kurtarma Derneğince, Kurtuluş İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine, öğretmenlerine ve okul personellerine deprem öncesi, sırasında ve sonrasında alınması gereken tedbirlere ve deprem bilincini artırmaya yönelik uygulamalı etkinlik gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla deprem bilincini artırmaya yönelik tatbikat gerçekleştirildi.

Uzman ekiplerin yönlendirmesiyle gerçekleştirilen tatbikatta öğrenciler tahliye prosedürlerini uygulamaları olarak deneyimledi, güvenli alanlara ulaşmayı çalıştı. Tatbikat çerçevesinde olası afet anında hızlı ve bilinçli hareket etmenin hayati önem taşıdığı vurgulandı, afet ve acil durumlarda doğru davranış şekilleri, afet çantası oluşturulması, eşyaların sabitlenmesi, acil durum planlaması ve toplanma alanları konularında bilgiler öğrencilere aşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan İrfan Püsküllü, "Ülkemiz, deprem gerçeğiyle yüzleşen bir coğrafyada. Hendek olarak bizler de 1. derece deprem bölgesinde yer alıyoruz. Bu tarz tatbikatlar afetlere karşı bilinçli bireyler yetiştirmek, geleceğimizi güvence altına almak için en önemli adımlardan biri. Arama kurtarma ekiplerimizle işbirliği içerisinde toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak adına bu tür eğitimleri yaygınlaştırarak devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ferizli'de mart ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

Ferizli Belediyesi'nin mart ayı olağan muhtarlar toplantısı, ramazan ayı dolayısıyla Fehmi Ata Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programıyla yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna uygun olarak muhtarlarla bir araya gelmenin, mahallelerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını daha yakından takip etmeye olanak sağladığını belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Ata, ilçede hiçbir mahallenin hizmetten mahrum bırakılmayacağını vurgulayarak, "Her mahallemizin ihtiyacını gözeterek adil ve planlı bir şekilde yatırımlarımıza yön veriyoruz. Geçen yıl ilçemizde önemli altyapı ve yol çalışmaları gerçekleştirdik. Bu yıl ise geçen yıldan daha fazla asfalt çalışması yaparak Ferizli'nin yollarını daha modern ve güvenli hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhtarların mahallelerine ilişkin taleplerini dile getirdiği toplantıda, ilgili birimlerin çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Tübitak, sakarya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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