Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suç Örgütlerine Operasyon: 287 Şüpheli Yakalandı

13.04.2026 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Gürlek, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 287 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Devletimiz suç örgütlerinin yeniden yapılanma girişimlerine asla müsaade etmeyecek, adli ve kolluk birimlerimizin koordinasyonuyla bu yapılar tamamen çökertilene kadar mücadelemiz aralıksız sürecektir." ifadelerini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma sonucu, Adana merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Mersin, Tekirdağ, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Eskişehir'de "Bayğaralar" organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Örgütün elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve Yunan makamlarından iadesi beklenen kişinin yaptığını aktaran Gürlek, operasyonlarda, 2 cinayet dahil olmak üzere toplam 52 ayrı suça karıştığı tespit edilen 287 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Kasten öldürme, yaralama, nitelikli yağma, kaçırma ve silah bulundurma gibi ağır suçlarla toplum huzurunu hedef alan örgütün, şehirler arası ve uluslararası bağlantılarının deşifre edildiğini kaydeden Gürlek, örgüt yapısına ağır bir darbe vurulduğunun altını çizdi.

Soruşturmayı yürüten ve koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini ileten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle bazı suçların, suça sürüklenen çocuklar üzerinden işlenmiş olması, bu örgütün ne kadar tehlikeli ve istismar odaklı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Devletimiz, suç örgütlerinin yeniden yapılanma girişimlerine asla müsaade etmeyecek, adli ve kolluk birimlerimizin koordinasyonuyla bu yapılar tamamen çökertilene kadar mücadelemiz aralıksız sürecektir."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 23:54:26. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.