Suç örgütü davası 18 Kasım'a ertelendi - Son Dakika
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Suç örgütü davası 18 Kasım'a ertelendi

Ayhan Bora Kaplan davasında reddi hakim talebinin sonucunun beklenmesi için duruşma ertelendi.

11.11.2024 15:44
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(ANKARA) - Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütü davası, "reddi hakim talebinin reddine" yapılan itiraz sonucunun beklenmesi için 18 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde 61 kişinin yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, önceki celselerde avukatların reddi hakim talebinin 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin reddettiği bilgisini paylaşarak, bu karara itiraz edilebileceğini söyledi. Bunun üzerine Bora Kaplan'ın avukatı Umut Köroğlu söz alarak, "Hakimin reddine yönelik dilekçemizdeki taleplerimizi tekrar ediyoruz. Dilekçede yazılı sebeplerle hakimin çekilmesini istiyoruz. Davayı uzatmak gibi bir niyetimiz yok" dedi. Tutuklu sanık Bora Kaplan da "Ben de itiraz edeceğim, adaletinize güvenmiyorum" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısı, 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin "reddi hakim talebinin reddedilmesi" kararına yapılan itiraz süresinin dolmadığını ve kararın kesinleşmediğini belirterek, karar kesinleşinceye kadar yargılamanın durmasını, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına, yakalamalı sanıkların haklarındaki yakalamanın beklenilmesine, duruşmanın uygun görülecek tarihe bırakılmasına karar verilmesini istedi.

Sonraki duruşma 18 Kasım'da: Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalara geçilecek

Ara kararını açıklayan mahkeme, "reddi hakim talebinin kesinleşme" kararının beklenmesine, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına, haklarında yakalama kararı olan sanıkların ise infazının beklenmesine, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamalarına yönelik sanık ve avukatların süre verilmesine hükmetti. Duruşma, 18 Kasım'a ertelendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Suç örgütü davası 18 Kasım'a ertelendi - Son Dakika

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