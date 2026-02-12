Suç Örgütü Davasında 11. Duruşma Tamamlandı - Son Dakika
Suç Örgütü Davasında 11. Duruşma Tamamlandı

12.02.2026 17:52
Aziz İhsan Aktaş'ın yargılandığı davanın 11. duruşması sona erdi. Savunmalar devam ediyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 24'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 11'inci duruşması tamamlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda Aziz İhsan Aktaş'ın "suç örgütü üyeliği", "özel belgede sahtecilik", "ihaleye fesat karıştırma"" "suçtan kaynaklanan mal değerlerini aklama" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanan kardeşi Doğan Aktaş'ın savunmasına geçildi.

Sanık Aktaş, ailelerinin ticaretinin sermayesinin babalarının emeklilik ikramiyesi olduğunu, kendisinin inşaat sektörüyle ticarete atıldığını söyledi.

Hakkındaki "örgüt üyeliği" suçunu reddeden Aktaş "Örgüt lideri iddia edilen kişi benim ağabeyimdir, biz bir örgüt değiliz, aileyiz. Zaman zaman yaşadığımız sıkıntıları birbirimize anlatırız, mali desteklerde bulunuruz. Ağabeyimin şirketlerim üzerinde yetkisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Aktaş, birçok şirketin akaryakıt ihtiyacının kendi şirketleri tarafından karşılandığını, 2022 ve 2023 yılları arasında Beşiktaş Belediyesine hizmet verdiklerini belirtti.

Beşiktaş Belediyesinin "2022 Yılı Akaryakıt ve Akaryakıt Katkısı Alımı İhalesi"nde, rekabet ortamının oluşmadığı ve yaklaşık maliyet hesaplamasının gizliliğinin ortadan kaldırıldığı, bu sayede ihaleyi kazandığının iddia edildiğini belirten Aktaş, "Beşiktaş Belediyesi'ne 2 milyon litre yakıt satmışım, ben zarar ettim, kamu zararı oluşmadı. Bir daha da ihalelerine teklif vermedim." beyanında bulundu.

Tutuksuz sanıklardan Fatma Melike Dişbudak da savunmasında, 2017 yılında İçkale Sosyal Hizmetler Taşımacılık İnşaat Gıda Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde finans müdürü olarak işe başladığını, halen aynı şirkette çalışamaya devam ettiğini söyledi.

İmza yetkisi olmadığını, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Dişbudak, "Örgüt üyesi değilim, işini yapan bir firma çalışanıyım. Beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.

Aziz İhsan Aktaş'ın yeğeni tutuksuz sanık Ferhat Aktaş da savunmasında, araç kiralama ve inşaat çatısı altında faaliyet gösteren iki şirketinin bulunduğu, ticari hayatı boyunca hiçbir usulsüz iş ve işlem yapmadığını iddia etti.???????

Duruşma, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere 17 Şubat Salı gününe ertelendi.

Kaynak: AA

