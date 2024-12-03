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Suç Örgütü Davasında Ceza Yağdı

36 sanık, suç örgütüne üye olmaktan hapis cezasına çarptırıldı. Bora Kaplan tutuklu kalacak.

03.12.2024 13:47
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davada Bora Kaplan dışındaki 36 sanık 1 yıl 6 ay 22 günden 21 yıla kadar değişen sürelerde hapse çarptırıldı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanık ve avukatlarının son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti hükmü açıkladı.

Buna göre, sanıklar Ali Şallı, Aydın Eralp, Barış Kurt, Berk Uğur, Cemil Kumaşçıoğlu, Doğukan Bağcı, Doğuşcan Uğurlu, Ferit Çelik, İsa Aktaş, Koray Erbakan, Muammer Çetinkaya, Muhittin Mert Koçoğlu, Mustafa Koç, Mümin Ali Beldek, Oğuz Ercengiz, Tuncay Ercengiz, Umut Can Nergiz, Volkan Bozkurt ve Yunus Fener'in "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan beraatına karar verdi.

Haklarında "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan hüküm kurulan sanık Fethi Koyuncu 5 yıl, Muhammet Kaplan, Tansel Aktan ve Yusuf İzzet Savaş 3 yıl 9'ar ay, Kanber Keskin 3 yıl 1 ay 15 gün; Adnan Kaplan, Burak Kapucu, Deniz Urcan, Emir Akyol, Fatih Güler, Hasan Aslantaş, Hasan Can Saraçoğlu, Levent Erdoğan, Mahmut Gökhan Çanga, Mehmet Karakuş, Metehan Oktay, Muhammed Mustafa Deniz, Murat Altay, Mutlu Ayaş, Sercan Keleş, Ufuk Demirci, Emre Karataş, Ersoy Yahya ve Umutcan Yıldırım 2 yıl 6'şar ay; Ali Dönmez, Arif Buğra Meşe, Ertan Yigen, Furkan Anıl Bahar, Murat Sağlam, Uğur Pekşen 2 yıl 1'er ay, sanık Gökhan Gülümser ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Gürkan Ünüvar ve Kozan Umut Öztürk'ü "silahlı suç örgütüne yardım etmek" suçundan 1 yıl 3'er ay hapse mahkum eden mahkeme, sanık Necdet Atilla Çiftçi'ye ise aynı suçtan 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi.

Bazı sanıklara ayrıca hapis cezası verildi

Bazı sanıklar ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçluyu kayırma" suçlarından ayrıca mahkum edildi.

Buna göre, "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından sanık sanık Barış Kurt 10 yıl 9 ay 10 gün, sanıklar Muhammet Kaplan ve Adnan Kaplan 17 yıl 3'er ay, sanık Burak Kapucu 12 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

"Kasten yaralama" suçundan Fethi Koyuncu 8 yıl 3 ay, Tansel Aktan 6 yıl, Kanber Keskin, Bayram Ali Aydınlı ve Ertan Yigen 1 yıl 6 ay 22'şer gün, sanıklar Yusuf İzzet Savaş, Umutcan Yıldırım, Metehan Oktay ve Muhammed Mustafa Deniz 1 yıl 15'er ay hapse mahkum edilirken, Oktay ve Deniz'e "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 1 yıl 6'şar ay hapis verildi.

Sanıklar Mahmut Gökhan Çanga ve Sercan Keleş "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6'şar yıl, sanık Deniz Urcan ise "suçluyu kayırma" suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.

Firari Serdar Sertçelik'in de arasında olduğu 6 sanığın ise dosyası ayrıldı.

Sanıklar Bora Kaplan, Muhammet Kaplan, Adnan Kaplan ve Fethi Koyuncu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tutuklu 13 sanığın ise tahliyesini kararlaştırdı.

(Bitti)

Kaynak: AA

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